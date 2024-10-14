731 млн тенге заплатили за невыполненные работы в Павлодаре

Отдел строительства Павлодара произвел оплату более 731 млн тенге за работы, которые фактически не были выполнены, передает NUR.KZ со ссылкой на Высшую аудиторскую палату РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, ранее состоялся госаудит эффективности использования бюджетных средств в Павлодарской области.

"В ходе него были выявлены факты принятия к оплате строительных работ без их фактического выполнения более чем на 731 млн тенге. При этом отдел строительства Павлодара производил оплату подрядной организации на основании актов, по которым ранее уже была оплата", - отметили в Высшей аудиторской палате.

В этой связи Министерству финансов было поручено внести необходимые изменения, чтобы казначейское сопровождение затрагивало большее число договоров строительства по бюджетным инвестпроектам.

25 сентября в соответствующие правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания внесли поправки. По ним казначейское сопровождение будет применяться в отношении договоров со сметной стоимостью от 1 млрд тенге. Ранее этот показатель составлял 2 млрд тенге.

Данное изменение вводится в действие с 1 января 2025 года. Таким образом, контроль за реализацией бюджетных инвестиционных проектов в области строительства будет усилен со следующего года.

Ранее в Павлодаре не допустили точечную застройку 9-этажными многоквартирными домами по утвержденному проекту детальной планировки. Этот градостроительный документ противоречил требованиям генерального плана.

Также Управление строительства Павлодарской области расторгло договор на сумму 2,96 млрд тенге и потребовало возвращения аванса в почти 300 млн тенге. Спор о деньгах решали в суде.