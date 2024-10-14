Депутаты незаконно подняли налог в Павлодарской области

В Аксуском и Баянаульском районах Павлодарской области установили незаконное повышение ставок налога на сельскохозяйственные земли, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, Аксуский городской маслихат необоснованно увеличил базовые ставки налога на земли сельскохозяйственного назначения с 10 до 50%.

"При этом по требованиям Налогового кодекса не допустимо повышение ставок на данный вид земель", - отметили в надзорном органе.

В связи с этим прокуратура города Аксу решение маслихата опротестовала.

В результате были восстановлены права более 760 предпринимателей, для которых снижены налоговые обязательства.

Прокуратурой Баянаульского района принесен протест на аналогичное решение территориального маслихата, затрагивающее права свыше 650 субъектов бизнеса.

Ранее директор департамента налоговой политики МНЭ Ерлан Сагнаев озвучил позицию ведомства по поводу земельного налога и предложил повысить его в 40 раз. По его словам, такая норма будет стимулировать к эффективному использованию земель.

Согласно ст.498 Налогового кодекса РК, земельный налог обязаны уплачивать имеющие земельные участки на праве собственности, постоянного землепользования или первичного безвозмездного временного землепользования.

Начисление налога зависит от категории земель, наличия определенного статуса или льготы у плательщика.