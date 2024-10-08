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Цифровой Нацбанк создадут в Казахстане

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Мужчина стоит со смартфоном в руке
Мужчина. Иллюстративное фото: ijeab / Getty Images

Заместитель главы Нацбанка на Central Asia Fintech Summit рассказал о создании Цифрового Национального банка Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Совместно с АРРФР и участниками рынка мы разрабатываем стратегию цифровизации финансовых регуляторов на ближайшие 5 лет, которая объединяет все наши цифровые инициативы в единую концепцию Цифрового Национального банка в дополнение к запланированным регуляторным изменениям для создания проинновационной законодательной среды на финансовом рынке.

Переход на качественно новый этап цифровизации невозможен без наличия национальной цифровой финансовой инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие между собой финансовых организаций и масштабное проникновение цифровых финансовых услуг на национальном уровне", – сообщил замглавы Нацбанка Акылжан Баймагамбетов.

Он добавил, что в этом вопросе можно провести аналогию с единой энергетической сетью страны, где государство выполняет роль системного оператора.

"Ключевыми компонентами инфраструктуры выступают национальная платежная система, платформа цифрового тенге, платформа Open API, механизм цифровых согласий, система биометрической идентификации и антифрод-центр.

Некоторые из этих решений уже функционируют, а некоторые, такие как цифровой тенге, платформа Open API, антифрод- центр запущены в прошлом году в пилотном режиме, производится наращивание сервисов. К 2025 году будут завершены основные работы по формированию данной инфраструктуры", – добавил Баймагамбетов.

Отметим, согласно информации на официальном сайте Нацбанка, сегодня в экономике Казахстана существуют наличные и безналичные деньги: к наличным деньгам относятся банкноты и монеты, а к безналичным – деньги на банковских счетах.

Нацбанк разрабатывает третью форму национальной валюты – цифровой тенге. Он будет повсеместно приниматься как законное средство оплаты и выполнять все функции классических денег для всех субъектов экономики.

Согласно проекту, цифровой тенге будет выпускаться в виде уникальной цифровой последовательности (токенов) либо электронных записей, хранящихся на специальных электронных кошельках. С точки зрения платежных технологий, будет доступно множество привычных вариантов, а также будет реализовано принципиально новое платежное решение – офлайн-оплата, то есть оплата с помощью мобильного телефона, но без подключения к интернету.

С запуском цифрового тенге наличные или безналичные деньги в Казахстане останутся в обороте – цифровая валюта будет существовать с ними

Добавим также, по данным с официального сайта НБ РК, Национальный банк Республики Казахстан является центральным банком Казахстана и представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы РК. Все иные банки представляют собой нижний (второй) уровень банковской системы за исключением Банка Развития Казахстана, имеющего особый правовой статус.

Национальный Банк в пределах своей компетенции представляет интересы Республики Казахстан в отношениях с центральными банками и банками других стран, в международных банках и иных финансово-кредитных организациях.

Основной целью Нацбанка является обеспечение стабильности цен в Казахстане. Для этого в задачи НБ входит:

  • разработка и проведение денежно-кредитной политики государства;
  • обеспечение функционирования платежных систем;
  • осуществление валютного регулирования и валютного контроля;
  • содействие обеспечению стабильности финансовой системы;
  • осуществление статистической деятельности в области денежно-кредитной статистики и статистики внешнего сектора.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2171538-cifrovoy-nacbank-sozdadut-v-kazahstane/

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