Токаев утвердил новый состав совета иностранных инвесторов при президенте

Касым-Жомарт Токаев утвердил персональный состав совета иностранных инвесторов при президенте РК - подписано соответствующее распоряжение, передает NUR.KZ.

Документ опубликован в ИПС "Әділет" - в совет вошли представители казахстанской стороны и иностранные члены.

Члены совета с казахстанской стороны:

Бектенов Олжас Абаевич - премьер-министр;

Сулейменов Тимур Муратович - председатель Национального банка;

Скляр Роман Васильевич - первый заместитель премьер-министра;

Нуртлеу Мурат Абугалиевич - заместитель премьер-министра - министр иностранных дел;

Жумангарин Серик Макашевич - заместитель премьер-министра;

Койшыбаев Галымжан Тельманович - заместитель премьер-министра - руководитель аппарата правительства;

Байбазаров Нурлан Серикович - заместитель премьер-министра - министр национальной экономики;

Бозумбаев Канат Алдабергенович - заместитель премьер-министра;

Карабаев Марат Каримжанович - министр транспорта;

Такиев Мади Токешович - министр финансов;

Шарлапаев Канат Бисимбаевич - министр промышленности и строительства;

Жамаубаев Ерулан Кенжебекович - советник президента;

Оспанкулов Габидолла Абдуллаулы - председатель комитета по инвестициям министерства иностранных дел;

Карагойшин Рустам Тимурович - председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию).

Полный состав членов совета можно посмотреть здесь.

Отметим, согласно информации на официальном сайте Акорды, совет иностранных инвесторов является консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан.

Основной задачей Совета является разработка рекомендаций и предложений по вопросам:

определения основных направлений инвестиционной политики Республики Казахстан;

улучшения инвестиционного климата в Республике Казахстан;

совершенствования нормативной правовой базы Республики Казахстан об инвестициях;

содействия иностранных компаний диверсификации экономики, индустриализации промышленного сектора, развитию малого и среднего бизнеса Республики Казахстан;

интеграции экономики Республики Казахстан в мировые экономические процессы;

стратегии привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики Казахстан;

реализации крупных инвестиционных программ и проектов Республики Казахстан, имеющих международное значение.