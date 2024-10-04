Токаев утвердил новый состав совета иностранных инвесторов при президенте
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Касым-Жомарт Токаев утвердил персональный состав совета иностранных инвесторов при президенте РК - подписано соответствующее распоряжение, передает NUR.KZ.
Документ опубликован в ИПС "Әділет" - в совет вошли представители казахстанской стороны и иностранные члены.
Члены совета с казахстанской стороны:
- Бектенов Олжас Абаевич - премьер-министр;
- Сулейменов Тимур Муратович - председатель Национального банка;
- Скляр Роман Васильевич - первый заместитель премьер-министра;
- Нуртлеу Мурат Абугалиевич - заместитель премьер-министра - министр иностранных дел;
- Жумангарин Серик Макашевич - заместитель премьер-министра;
- Койшыбаев Галымжан Тельманович - заместитель премьер-министра - руководитель аппарата правительства;
- Байбазаров Нурлан Серикович - заместитель премьер-министра - министр национальной экономики;
- Бозумбаев Канат Алдабергенович - заместитель премьер-министра;
- Карабаев Марат Каримжанович - министр транспорта;
- Такиев Мади Токешович - министр финансов;
- Шарлапаев Канат Бисимбаевич - министр промышленности и строительства;
- Жамаубаев Ерулан Кенжебекович - советник президента;
- Оспанкулов Габидолла Абдуллаулы - председатель комитета по инвестициям министерства иностранных дел;
- Карагойшин Рустам Тимурович - председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию).
Полный состав членов совета можно посмотреть здесь.
Отметим, согласно информации на официальном сайте Акорды, совет иностранных инвесторов является консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан.
Основной задачей Совета является разработка рекомендаций и предложений по вопросам:
- определения основных направлений инвестиционной политики Республики Казахстан;
- улучшения инвестиционного климата в Республике Казахстан;
- совершенствования нормативной правовой базы Республики Казахстан об инвестициях;
- содействия иностранных компаний диверсификации экономики, индустриализации промышленного сектора, развитию малого и среднего бизнеса Республики Казахстан;
- интеграции экономики Республики Казахстан в мировые экономические процессы;
- стратегии привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики Казахстан;
- реализации крупных инвестиционных программ и проектов Республики Казахстан, имеющих международное значение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2169918-tokaev-utverdil-novyy-sostav-soveta-inostrannyh-investorov-pri-prezidente/
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