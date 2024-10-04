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Токаев утвердил новый состав совета иностранных инвесторов при президенте

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев утвердил персональный состав совета иностранных инвесторов при президенте РК - подписано соответствующее распоряжение, передает NUR.KZ.

Документ опубликован в ИПС "Әділет" - в совет вошли представители казахстанской стороны и иностранные члены.

Члены совета с казахстанской стороны:

  • Бектенов Олжас Абаевич - премьер-министр;
  • Сулейменов Тимур Муратович - председатель Национального банка;
  • Скляр Роман Васильевич - первый заместитель премьер-министра;
  • Нуртлеу Мурат Абугалиевич - заместитель премьер-министра - министр иностранных дел;
  • Жумангарин Серик Макашевич - заместитель премьер-министра;
  • Койшыбаев Галымжан Тельманович - заместитель премьер-министра - руководитель аппарата правительства;
  • Байбазаров Нурлан Серикович - заместитель премьер-министра - министр национальной экономики;
  • Бозумбаев Канат Алдабергенович - заместитель премьер-министра;
  • Карабаев Марат Каримжанович - министр транспорта;
  • Такиев Мади Токешович - министр финансов;
  • Шарлапаев Канат Бисимбаевич - министр промышленности и строительства;
  • Жамаубаев Ерулан Кенжебекович - советник президента;
  • Оспанкулов Габидолла Абдуллаулы - председатель комитета по инвестициям министерства иностранных дел;
  • Карагойшин Рустам Тимурович - председатель правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию).

Полный состав членов совета можно посмотреть здесь.

Отметим, согласно информации на официальном сайте Акорды, совет иностранных инвесторов является консультативно-совещательным органом при президенте Республики Казахстан.

Основной задачей Совета является разработка рекомендаций и предложений по вопросам:

  • определения основных направлений инвестиционной политики Республики Казахстан;
  • улучшения инвестиционного климата в Республике Казахстан;
  • совершенствования нормативной правовой базы Республики Казахстан об инвестициях;
  • содействия иностранных компаний диверсификации экономики, индустриализации промышленного сектора, развитию малого и среднего бизнеса Республики Казахстан;
  • интеграции экономики Республики Казахстан в мировые экономические процессы;
  • стратегии привлечения иностранных инвестиций в экономику Республики Казахстан;
  • реализации крупных инвестиционных программ и проектов Республики Казахстан, имеющих международное значение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2169918-tokaev-utverdil-novyy-sostav-soveta-inostrannyh-investorov-pri-prezidente/

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