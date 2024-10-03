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Раимбек Баталов: У чиновников есть желание решить вопрос дефицита бюджета через поднятие налогов

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Раимбек Баталов и Арманжан Байтасов
Раимбек Баталов и Арманжан Байтасов. Фото: forbes.kz/Мерей Жакманов

Задача улучшения Налогового кодекса должна стать приоритетом всех без исключения предпринимателей на ближайшее время, убежден глава НПП "Атамекен", передает Forbes.kz.

Решающий момент в работе над новым Налоговым кодексом уже наступил, и бизнес-сообщество Казахстана сильно рискует: упустив время сейчас, каждый бизнесмен рискует ухудшить свои экономические показатели на годы вперед. Об этом говорил Раимбек Баталов, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», на встрече с бизнесменами из Parasat Business Club 1 октября 2024 года.

Встреча состоялась в рамках бизнес-завтраков, проводимых Parasat Business Club и модерируемых Арманжаном Байтасовым, одним из основателей Parasat Business Club.

Борьба за новый Налоговый кодекс

Представляя участникам клуба итоги работы и новые инициативы НПП «Атамекен», Раимбек Баталов сделал акцент на новом Налоговом кодексе. Этот документ сейчас находится на стадии обсуждения, в Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев даже перенес дату принятия кодекса — в частности для того, чтобы бизнес-сообщество могло высказаться по всем ключевым аспектам нового закона.

Раимбек Баталов во время бизнес-завтрака свою позицию сформулировал предельно открыто.

"Бюджет государства сейчас пустой, проблем много. У чиновников есть желание решить вопрос через одновременное поднятие налогов. Наша ключевая задача состоит в том, чтобы любое увеличение налогов сделать рациональным, через реальные расчеты и моделирование. Мы будем отстаивать каждую отрасль, рассматривать отдельно каждый налог, — пообещал он. — Вопрос улучшения Налогового кодекса должен стать приоритетом всех без исключения предпринимателей на ближайшее время. Нам с этим документом потом жить несколько лет, а времени для корректировки осталось мало. Казалось бы, что такое — поднять отдельную ставку на 1–2%, никто же не заметит! Но на деле это означает, что бизнес на эти 1–2% сократит свою операционку, а это в условиях долгов, закредитованности может стать решающим фактором, соломинкой, которая переломит хребет".

Отдельно глава "Атамекена" подчеркнул значимость объединения бизнесменов для решения таких стратегических задач в форматах, подобных Parasat Business Club:

"По отдельности мы, бизнесмены, не сможем ничего отстоять в этих дебатах по проекту Налогового кодекса, каждого переиграют. Но вместе, в рамках палаты или клуба, мы можем сделать голос бизнеса громче. Предстоит множество слушаний, экспертиз, и здесь важно множество компетентных мнений".

При этом Раимбек Баталов подчеркнул, что у правительства есть и понимание нужд бизнеса и готовность работать совместно в конструктивном ключе, как это уже было не раз:

"Предыдущий пакет поправок мы полтора года отрабатывали с правительством, а это 1,5 тысячи поправок! Перед каникулами парламент принял этот пакет, и в ближайшем будущем бизнес увидит положительные результаты этой работы. В частности, мы добились расширения специального налогового режима. Наша большая победа в том, что правительство выбрало нашу структуру нового Налогового кодекса, то есть всего два налоговых режима".

Обобщая тему новаций в налоговом законодательстве, Баталов подчеркнул, что одним из главных нововведений стал специальный налоговый режим (СНР) для розничного налога. Основные изменения включают:

  • расширение перечня видов деятельности под СНР;
  • увеличение предельной суммы дохода для компаний;
  • снижение налоговой нагрузки для отдельных видов бизнеса.

К примеру, теперь предприятия с численностью до 200 человек могут пользоваться СНР, что ранее было доступно только компаниям до 100 сотрудников. Это расширяет возможности для бизнеса и дает больше стимулов для развития.

Также были введены новые правила для самозанятых. Им больше не нужно регистрироваться как ИП, если их доход не превышает 4080 МРП (около 15 млн тенге в год). Вместо этого они будут платить всего 4% на социальные платежи. 

На заседании клуба
На заседании клуба. Фото: forbes.kz/Мерей Жакманов

Поддержка бизнеса в судебной системе

Отдельной темой обсуждения стал вопрос судебной реформы, направленной на защиту бизнеса от административного давления. Отчасти иронизируя, Баталов сказал:

"Достижением стала коррекция норм по ОПГ — организованным преступным группировкам. Они были написаны так, что любой директор с бухгалтером автоматически становились ОПГ. И это была норма, которая использовалась для давления на бизнес. К сожалению, таких кейсов много".

В рамках работы по исключению таких норм из законодательства "Атамекен" отмечает определенные успехи, например введение выборности председателей районных судов и усиление судебного контроля в уголовных делах. Эти изменения, среди прочего, направлены на защиту бизнеса от неправомерных действий и упрощение судебных процессов для предпринимателей.

Новации в сфере госзакупок

Другой ключевой аспект в работе "Атамекена" сейчас — это качественное улучшение системы госзакупок. Не секрет, что предпринимательская активность в Казахстане в значительной степени ориентирована на госзаказ как стабильный и солидный источник дохода. И нередко коррупция здесь начинает играть и против бизнеса, и против национальных интересов, когда, используя нюансы законодательства, его нестыковки, незаконно продвигают интересы отдельных предпринимателей, компаний и даже чиновников.

Развитие экосистемы МСБ в Казахстане: новые подходы и результаты

Также Раимбек Баталов представил участникам Parasat Business Club несколько инициатив «Атамекена», ключевой из которых стала экосистема МСБ. Этот проект направлен на создание благоприятных условий для предпринимателей, увеличение их конкурентоспособности и обеспечение устойчивого роста.

Проект «Одно село — один продукт»

Производство из местного сырья — ключ к устойчивому развитию экономики Казахстана и потому один из приоритетов «Атамекена». В рамках развития такового палата реализует проект «Одно село — один продукт» (ОСОП). Цель программы — создание уникальных брендов, которые способствуют повышению качества жизни населения в сельских регионах.

Основные результаты проекта ОСОП в 2023 году:

  • 60 финалистов, открывших собственный бизнес.
  • Создано 97 рабочих мест.
  • Производство 196 видов продукции на 113,2 млн тенге.

Проект продолжает масштабироваться, привлекая новых участников и предлагая разные меры поддержки, включая обучение технологиям производства, маркетингу и продажам, а также помощь в разработке упаковки и сертификации продукции.

Поддержка предпринимателей через отраслевое обучение

Программа обучения для предпринимателей от «Атамекена» стала важным инструментом повышения их конкурентоспособности. В 2022 году обучение прошли более 2000 предпринимателей, что позволило значительно увеличить поступления налогов.

Эффект от обучения:

  • налоги до обучения: 3,16 млрд тенге;
  • налоги после обучения: 3,89 млрд тенге;
  • прирост налоговых поступлений: 729,5 млн тенге.

Сфера услуг и торговля занимают значительную долю среди предпринимателей, прошедших обучение. Это свидетельствует о востребованности образовательных программ среди представителей данных отраслей.

Решение системных проблем и вызовов МСБ

Одной из основных задач НПП «Атамекен» является решение системных проблем, с которыми сталкивается малый и средний бизнес. В презентации отмечено несколько ключевых вызовов, которые требуют внимания:

  1. Высокая доля бизнеса, работающего "в тени".
  2. Слабая конкурентоспособность, связанная с нехваткой знаний и опыта у предпринимателей.
  3. Недостаточная интеграция мер поддержки и слабый анализ их эффективности.

Для решения этих вопросов был предложен новый подход к развитию малого и микробизнеса, который включает переориентацию программ поддержки и создание бизнес-инкубаторов, акселераторов и индустриальных зон.

Программа развития малого и микробизнеса

Экосистема МСБ в Казахстане охватывает все аспекты поддержки предпринимателей: от финансовой помощи до предоставления нефинансовых услуг: обучение, кооперация и онлайн-продажи.

Ключевые элементы программы выглядят следующим образом:

  • специализация районов в приоритетных отраслях, таких как производство масличных культур и торговля;
  • переход на использование реестра субъектов предпринимательства для управления программами поддержки;
  • повышение качества жизни через развитие локальных рынков и повышение эффективности работы бизнес-инфраструктуры.

Программа также ориентирована на улучшение взаимодействия государственных органов и бизнеса через предоставление цифровых инструментов и платформ, таких как портал egovbusiness.kz.

Новая методология расчета доли внутристрановой ценности

Другим ключевым направлением работы экосистемы МСБ является поддержка предприятий, которые производят продукцию с высокой долей локальной ценности. Внедрена новая методология расчета доли внутристрановой ценности товара (ОТП), которая позволяет честно оценивать вклад каждого предприятия в развитие локальной экономики.

Основные преимущества для компаний с высокой долей ОТП:

  • освобождение от оплаты ежегодного тарифа за пользование платформой закупок;
  • обязательный аванс при заключении контракта на сумму не менее 70% от суммы договора;
  • снижение штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам.

Эти меры призваны стимулировать производство на территории Казахстана и улучшить условия для местных производителей.

Перезагрузка НПП "Атамекен"

Все эти инициативы и достижения во многом стали результатом перезагрузки НПП "Атамекен" 2023-м году, в результате которой было оптимизировано 30% персонала и скорректированы направления работы палаты. Сейчас, по словам Раимбека Баталова, создание и развитие экосистемы МСБ в Казахстане — ключевой приоритет в работе НПП. Внедрение цифровых платформ, поддержка уникальных проектов, таких как "Одно село — один продукт", и повышение качества обучения предпринимателей — все это формирует благоприятные условия для роста предпринимательства в стране. Важно лишь понимать, что качественный рост, быстрое достижение результатов в этом направлении возможны при высокой консолидации бизнес-сообщества Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2169394-raimbek-batalov-u-chinovnikov-est-zhelanie-reshit-vopros-deficita-byudzheta-cherez-podnyatie-nalogov/

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