Раимбек Баталов: У чиновников есть желание решить вопрос дефицита бюджета через поднятие налогов

Задача улучшения Налогового кодекса должна стать приоритетом всех без исключения предпринимателей на ближайшее время, убежден глава НПП "Атамекен", передает Forbes.kz.

Решающий момент в работе над новым Налоговым кодексом уже наступил, и бизнес-сообщество Казахстана сильно рискует: упустив время сейчас, каждый бизнесмен рискует ухудшить свои экономические показатели на годы вперед. Об этом говорил Раимбек Баталов, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», на встрече с бизнесменами из Parasat Business Club 1 октября 2024 года.

Встреча состоялась в рамках бизнес-завтраков, проводимых Parasat Business Club и модерируемых Арманжаном Байтасовым, одним из основателей Parasat Business Club.

Борьба за новый Налоговый кодекс

Представляя участникам клуба итоги работы и новые инициативы НПП «Атамекен», Раимбек Баталов сделал акцент на новом Налоговом кодексе. Этот документ сейчас находится на стадии обсуждения, в Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев даже перенес дату принятия кодекса — в частности для того, чтобы бизнес-сообщество могло высказаться по всем ключевым аспектам нового закона.

Раимбек Баталов во время бизнес-завтрака свою позицию сформулировал предельно открыто.

"Бюджет государства сейчас пустой, проблем много. У чиновников есть желание решить вопрос через одновременное поднятие налогов. Наша ключевая задача состоит в том, чтобы любое увеличение налогов сделать рациональным, через реальные расчеты и моделирование. Мы будем отстаивать каждую отрасль, рассматривать отдельно каждый налог, — пообещал он. — Вопрос улучшения Налогового кодекса должен стать приоритетом всех без исключения предпринимателей на ближайшее время. Нам с этим документом потом жить несколько лет, а времени для корректировки осталось мало. Казалось бы, что такое — поднять отдельную ставку на 1–2%, никто же не заметит! Но на деле это означает, что бизнес на эти 1–2% сократит свою операционку, а это в условиях долгов, закредитованности может стать решающим фактором, соломинкой, которая переломит хребет".

Отдельно глава "Атамекена" подчеркнул значимость объединения бизнесменов для решения таких стратегических задач в форматах, подобных Parasat Business Club:

"По отдельности мы, бизнесмены, не сможем ничего отстоять в этих дебатах по проекту Налогового кодекса, каждого переиграют. Но вместе, в рамках палаты или клуба, мы можем сделать голос бизнеса громче. Предстоит множество слушаний, экспертиз, и здесь важно множество компетентных мнений".

При этом Раимбек Баталов подчеркнул, что у правительства есть и понимание нужд бизнеса и готовность работать совместно в конструктивном ключе, как это уже было не раз:

"Предыдущий пакет поправок мы полтора года отрабатывали с правительством, а это 1,5 тысячи поправок! Перед каникулами парламент принял этот пакет, и в ближайшем будущем бизнес увидит положительные результаты этой работы. В частности, мы добились расширения специального налогового режима. Наша большая победа в том, что правительство выбрало нашу структуру нового Налогового кодекса, то есть всего два налоговых режима".

Обобщая тему новаций в налоговом законодательстве, Баталов подчеркнул, что одним из главных нововведений стал специальный налоговый режим (СНР) для розничного налога. Основные изменения включают:

расширение перечня видов деятельности под СНР;

увеличение предельной суммы дохода для компаний;

снижение налоговой нагрузки для отдельных видов бизнеса.

К примеру, теперь предприятия с численностью до 200 человек могут пользоваться СНР, что ранее было доступно только компаниям до 100 сотрудников. Это расширяет возможности для бизнеса и дает больше стимулов для развития.

Также были введены новые правила для самозанятых. Им больше не нужно регистрироваться как ИП, если их доход не превышает 4080 МРП (около 15 млн тенге в год). Вместо этого они будут платить всего 4% на социальные платежи.

На заседании клуба. Фото: forbes.kz/Мерей Жакманов

Поддержка бизнеса в судебной системе

Отдельной темой обсуждения стал вопрос судебной реформы, направленной на защиту бизнеса от административного давления. Отчасти иронизируя, Баталов сказал:

"Достижением стала коррекция норм по ОПГ — организованным преступным группировкам. Они были написаны так, что любой директор с бухгалтером автоматически становились ОПГ. И это была норма, которая использовалась для давления на бизнес. К сожалению, таких кейсов много".

В рамках работы по исключению таких норм из законодательства "Атамекен" отмечает определенные успехи, например введение выборности председателей районных судов и усиление судебного контроля в уголовных делах. Эти изменения, среди прочего, направлены на защиту бизнеса от неправомерных действий и упрощение судебных процессов для предпринимателей.

Новации в сфере госзакупок

Другой ключевой аспект в работе "Атамекена" сейчас — это качественное улучшение системы госзакупок. Не секрет, что предпринимательская активность в Казахстане в значительной степени ориентирована на госзаказ как стабильный и солидный источник дохода. И нередко коррупция здесь начинает играть и против бизнеса, и против национальных интересов, когда, используя нюансы законодательства, его нестыковки, незаконно продвигают интересы отдельных предпринимателей, компаний и даже чиновников.

Развитие экосистемы МСБ в Казахстане: новые подходы и результаты

Также Раимбек Баталов представил участникам Parasat Business Club несколько инициатив «Атамекена», ключевой из которых стала экосистема МСБ. Этот проект направлен на создание благоприятных условий для предпринимателей, увеличение их конкурентоспособности и обеспечение устойчивого роста.

Проект «Одно село — один продукт»

Производство из местного сырья — ключ к устойчивому развитию экономики Казахстана и потому один из приоритетов «Атамекена». В рамках развития такового палата реализует проект «Одно село — один продукт» (ОСОП). Цель программы — создание уникальных брендов, которые способствуют повышению качества жизни населения в сельских регионах.

Основные результаты проекта ОСОП в 2023 году:

60 финалистов, открывших собственный бизнес.

Создано 97 рабочих мест.

Производство 196 видов продукции на 113,2 млн тенге.

Проект продолжает масштабироваться, привлекая новых участников и предлагая разные меры поддержки, включая обучение технологиям производства, маркетингу и продажам, а также помощь в разработке упаковки и сертификации продукции.

Поддержка предпринимателей через отраслевое обучение

Программа обучения для предпринимателей от «Атамекена» стала важным инструментом повышения их конкурентоспособности. В 2022 году обучение прошли более 2000 предпринимателей, что позволило значительно увеличить поступления налогов.

Эффект от обучения:

налоги до обучения: 3,16 млрд тенге;

налоги после обучения: 3,89 млрд тенге;

прирост налоговых поступлений: 729,5 млн тенге.

Сфера услуг и торговля занимают значительную долю среди предпринимателей, прошедших обучение. Это свидетельствует о востребованности образовательных программ среди представителей данных отраслей.

Решение системных проблем и вызовов МСБ

Одной из основных задач НПП «Атамекен» является решение системных проблем, с которыми сталкивается малый и средний бизнес. В презентации отмечено несколько ключевых вызовов, которые требуют внимания:

Высокая доля бизнеса, работающего "в тени". Слабая конкурентоспособность, связанная с нехваткой знаний и опыта у предпринимателей. Недостаточная интеграция мер поддержки и слабый анализ их эффективности.

Для решения этих вопросов был предложен новый подход к развитию малого и микробизнеса, который включает переориентацию программ поддержки и создание бизнес-инкубаторов, акселераторов и индустриальных зон.

Программа развития малого и микробизнеса

Экосистема МСБ в Казахстане охватывает все аспекты поддержки предпринимателей: от финансовой помощи до предоставления нефинансовых услуг: обучение, кооперация и онлайн-продажи.

Ключевые элементы программы выглядят следующим образом:

специализация районов в приоритетных отраслях, таких как производство масличных культур и торговля;

переход на использование реестра субъектов предпринимательства для управления программами поддержки;

повышение качества жизни через развитие локальных рынков и повышение эффективности работы бизнес-инфраструктуры.

Программа также ориентирована на улучшение взаимодействия государственных органов и бизнеса через предоставление цифровых инструментов и платформ, таких как портал egovbusiness.kz.

Новая методология расчета доли внутристрановой ценности

Другим ключевым направлением работы экосистемы МСБ является поддержка предприятий, которые производят продукцию с высокой долей локальной ценности. Внедрена новая методология расчета доли внутристрановой ценности товара (ОТП), которая позволяет честно оценивать вклад каждого предприятия в развитие локальной экономики.

Основные преимущества для компаний с высокой долей ОТП:

освобождение от оплаты ежегодного тарифа за пользование платформой закупок;

обязательный аванс при заключении контракта на сумму не менее 70% от суммы договора;

снижение штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам.

Эти меры призваны стимулировать производство на территории Казахстана и улучшить условия для местных производителей.

Перезагрузка НПП "Атамекен"

Все эти инициативы и достижения во многом стали результатом перезагрузки НПП "Атамекен" 2023-м году, в результате которой было оптимизировано 30% персонала и скорректированы направления работы палаты. Сейчас, по словам Раимбека Баталова, создание и развитие экосистемы МСБ в Казахстане — ключевой приоритет в работе НПП. Внедрение цифровых платформ, поддержка уникальных проектов, таких как "Одно село — один продукт", и повышение качества обучения предпринимателей — все это формирует благоприятные условия для роста предпринимательства в стране. Важно лишь понимать, что качественный рост, быстрое достижение результатов в этом направлении возможны при высокой консолидации бизнес-сообщества Казахстана.