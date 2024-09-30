Продававший манты на барахолке житель Алматинской области стал успешным бизнесменом

В Алматинской области действует всего несколько крупных верблюдоводческих хозяйств. Одно из них расположено в Илийском районе, где местный предприниматель развивает свое производство, передает 24.kz.

В регионе действует всего несколько крупных верблюдоводческих хозяйств. Одно из них расположено в Илийском районе, где местный предприниматель развивает производство продукции.

Крестьянское хозяйство ежедневно производит до 5 тонн верблюжьего молока и ежемесячно выпускает около 15 тонн шубата в виде порошка. Половина продукции экспортируется, остальное реализуется на внутреннем рынке.

Руководитель хозяйства Сыдык Даулетов переехал с семьей из Каракалпакстана в 90-х годах. Ради заработка первое время он продавал на алматинской барахолке манты домашнего приготовления. Позже вложил скромные сбережения в приобретение трех верблюдов и начал развивать собственное дело. Сегодня, спустя почти четверть века, он входит в число успешных предпринимателей Казахстана.

"Полезные ископаемые иссякнут, неважно, когда это произойдет — через 10 или 100 лет. Поэтому нужно переходить с "черного золота" на "белое". "Белое золото" — это богатства, которые есть на казахстанской земле, и их нужно эффективно использовать. Это сельское хозяйство: как разведение скота, так и земледелие", — рассказал Сыдык Даулетов.

Сегодня литр шубата стоит от 800 до 1000 тенге. Стремясь удовлетворить растущий спрос, три года назад предприниматель построил в селе Акши завод по производству сухого верблюжьего молока.

"Он привлек инвестиции в размере 1,2 миллиарда тенге и построил завод в нашем селе. Там перерабатывают верблюжье молоко и отправляют его в виде порошка за границу. Сейчас продукцию поставляют в Китай, а около тонны сухого молока отправляют в арабские страны", — отметил аким Куртинского сельского округа Толеген Омаров.

Свой бизнес Сыдык Даулетов начал 23 года назад с трех верблюдов. Сегодня его хозяйство выросло до 7500 голов. Но на этом предприниматель не намерен останавливаться — в будущем собирается увеличить поголовье до 15 тысяч. Тогда его верблюдоводческое хозяйство станет одним из крупнейших в регионе.

Ранее сообщалось, что с начала года казахстанские предприниматели столкнулись с новой реальностью — теперь им грозят проверки мобильных переводов за товары или услуги. Из ситуации они начали выходить по-своему — некоторые бизнесмены просто отказываются принимать онлайн-оплату, предпочитая ей наличные.

Помимо этого, в Павлодаре предприниматель, который продавал продукты питания, добавил 2% наценки к общей сумме покупки, принимая оплату через QR-код. На основании поступившего обращения специалисты департамента торговли и защиты прав потребителей провели внеплановую проверку в данном магазине. В итоге субъект малого предпринимательства привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 3 МРП (11 076 тенге).