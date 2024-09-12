Сколько еще денег могут изъять из Нацфонда, рассказали в МНЭ

Вице-министр национальной экономики Казахстана Азамат Амрин в кулуарах мажилиса озвучил сумму предполагаемого дополнительного изъятия из Нацфонда, передает корреспондент NUR.KZ.

Азамат Амрин напомнил, что в текущем году в бюджете утверждены 2 трлн тенге в виде гарантированного трансферта, 1,6 трлн тенге - в виде целевого.

"Дополнительный трансферт сейчас просчитывается. Почему мы не можем назвать сейчас цифру? Чтобы не взять лишнее. Что сейчас у нас происходит? Вы видите, что цены на металлы (медь, алюминий, цинк) снижаются. Идет снижение цен и на нефть.

Естественно, все доходы республиканского бюджета зависят от этого, и идет снижение. И нужно посчитать, сколько нам не хватает до конца года, сколько мы соберем налогов, ожидаемые, то есть, поступления. И вот эта разница и будет тем целевым трансфертом, который дополнительно будет взять с Нацфонда", - отметил он.

На сегодня, добавил вице-министр, имеется неисполнение бюджета на сумму около 3 трлн тенге.

"До конца месяца мы эту цифру определим. На мой взгляд, это моя чисто экспертная оценка - 1,5 - 2 трлн на 2024 год", - резюмировал Амрин.

Ранее мы писали, что налоговые поступления в бюджет страны оказались ниже планируемых, что приводит к дефициту бюджета. А его восполнение могут осуществить за счет Национального фонда.

Сообщалось также, что за 10 лет из Нацфонда уже вывели около 100 млрд долларов США. Они были потрачены на пополнение дефицита бюджета, финансирование банков и поддержку нацкомпаний.

И если тенденция с сохранением дефицита бюджета продолжится, то и изъятия могут увеличиться.

При этом уже в конце прошлого года аналитики заявляли, что Нацфонд Казахстана, который должен обеспечивать национальное благосостояние страны, перестал выполнять свои функции.