Что правительство Казахстана собирается делать с "дырой" в бюджете, ответил глава МНЭ

В кулуарах правительства глава Минэкономики ответил, что в Казахстане собираются делать с "дырой" в бюджете, которая исчисляется триллионами тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

У главы МНЭ Нурлана Байбазарова спросили, планируют ли увеличить трансферты из Нацфонда для покрытия дефицита бюджета в стране.

"Давайте я немного подробно расскажу, что у нас с доходами происходит в нашей стране. Сейчас, в нашей стране два уровня бюджета, республиканский и местный бюджет вместе формируют у нас консолидированный, мы называем госбюджет, и считаем его в аналитических, как говорится, целях.

И вот, если смотреть по доходам госбюджета, то за эти 8 месяцев выполнение составило более 94%. Вроде бы неплохо по динамике идет, но, если смотреть внутри, у нас идут такие (перетоки - прим. ред.). В послании было дано поручение правительству искать пути покрытия дефицита. У нас местные бюджеты перевыполняются уже стабильно, а республиканские в этом году доходы, к сожалению, упали. Мы сейчас видим динамику - где-то вот 80%, за 8 месяцев мы где-то 84% выполняли", - заявил Байбазаров.

Министра спросили, что будут делать с "дырой" в бюджете.

"Есть факторы, связанные с конъюнктурой рынка, с импортом, цены на металловые пары, некоторые, которые импорт-экспортные поступления. Также в этом году мы вернули порядка уже 1 триллиона тенге НДС. В том числе вернули долг за прошлый год - более 590 млрд тенге.

Мы сейчас рассматриваем, разрабатываем механизмы, компенсационные механизмы, как управлять ликвидностью, которая есть на счетах местных бюджетов. Также у нас очень большая ликвидность на счетах госхолдингов. И сейчас мы разрабатываем механизм активного казначейского управления, именно Министерства финансов, остатков, которых у нас много, триллионные остатки, которые накапливаются на счетах, мы должны эти деньги использовать на финансирование", - ответил министр.

Нурлан Байбазаров добавил, что трансферты из Нацфонда все-таки предусмотрены.

"Мы от этого не уйдем пока, но в своем планировании мы, например, с 2026-2027 года не закладываем целевые трансферты, чтобы сохранить Нацфонд. Будем стремиться к этому. Мы планируем часть в виде дополнительных трансфертов именно на финансирование регионов (направить - прим. ред.) и на финансирование инвестпроектов", - заявила глава МНЭ.

Напомним, в мае этого года стало известно, что дефицит бюджета Казахстана составил 3,1 трлн тенге.

Также мы писали, что дефицит государственного бюджета возникает, когда запланированные расходы превышают запланированные доходы государства. При дефиците бюджета государство вынуждено искать дополнительные средства для финансирования расходов.

Наиболее популярными средствами покрытия дефицита госбюджета является привлечение заемных средств, как внутри страны, так и за рубежом. Так формируется государственный долг.