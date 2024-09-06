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Что ждет экономику Казахстана, рассказал глава Нацбанка

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Столбики монет на фоне графиков
Монеты. Иллюстративное фото: somboon kaeoboonsong/Getty Images

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на сегодняшнем форуме в Астане рассказал о прогнозах развития экономики Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимура Сулейменова попросили рассказать о макроэкономической ситуации с точки зрения политики. 

"Мы считаем, что в следующем году у нас будет больше достижений, и наши прогнозы более консервативные, чем прогнозы других. Тем не менее, мы ожидаем рост в 2024-2025 годы", - заявил глава Нацбанка.

При этом он указал  на хорошие финансовые резервы.

"Более 6 млрд (тенге - прим. ред.). У нас также есть резервы Нацбанка - более 42 млрд. Также у нас есть и пенсионный фонд. Поэтому в целом государственные резервы, на которые мы можем полагаться, представляют порядка 150 млрд. И это хорошая подушка безопасности, которую мы можем использовать для обеспечения финансовой стабильности",  - пояснил он.

Напомним, в феврале этого года Бюро национальной статистики опубликовало данные по краткосрочному экономическому индикатору (КЭИ) страны в январе 2024 года. Так, результаты за прошедший 2023 год оказались впечатляющими: Казахстан смог заработать несмотря на мировые риски, а рост экономики достиг 5,1%. Однако в январе 2024 года этот показатель немного снизился - до 4,3%.

Недавно министр нацэкономики Нурлан Байбазаров рассказал, как будет развиваться экономика Казахстана в ближайшие годы. По словам министра, согласно прогнозу Международного валютного фонда, мировая экономика в 2025 году вырастет на 3,3%. Консенсус-прогноз по мировой цене на нефть на 2025 год составляет 78 долларов США за баррель. При этом в зависимости от изменений внешних параметров сформированы три сценария развития.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2158146-chto-zhdet-ekonomiku-kazahstana-rasskazal-glava-nacbanka/

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