Изменения в банковской сфере анонсировала глава АРРФР
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Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах кабмина высказалась о реформировании банковской системы страны, передает корреспондент NUR.KZ.
Мадина Абылкасымова сообщила, что в новом законе "О банках" необходимо сделать акцент на условиях для роста кредитования экономики.
"В настоящее время мы по поручению президента, в рамках указа о либерализации экономики, рассматриваем целесообразность внедрения универсальной и базовой лицензии для банков. Сейчас в рамках закона предусмотрена только одна лицензия для всех банков - единое требование. Вместе с тем, международный опыт показывает, что для кредитования микробизнеса, МСБ можно устанавливать более пониженные требования для средних или мелких банков", - заявила она.
По словам спикера, в этом случае будет универсальная лицензия для больших и средних банков, и базовая лицензия - для более мелких банков с пониженными регуляторными требованиями.
"Во-вторых, мы также проводим работу по либерализации требований для вхождения иностранных банков на территорию РК. Это тоже большой блок в закон "О банках", где будут упрощены и либерализованы требования как для открытия дочернего банка, так и для филиала иностранного банка. Кроме этого, планируется расширить виды операций, которые могут осуществлять иностранные банки на территории РК", - добавила Абылкасымова.
Важным направлением, по ее словам, является и дальнейшее развитие исламского финансирования на территории Казахстана.
"Сейчас мы также считаем необходимым, с учетом происходящих изменений, предусмотреть возможность для традиционных универсальных банков совмещать деятельность с исламским финансированием, то есть две лицензии в одном. Это тоже важное изменение. Кроме того, большой блок поправок, который необходимо предусмотреть в рамках закона "О банках" - это урегулирование неплатежеспособных банков", - заявила Мадина Абылкасымова.
Глава АРРФР указала на то, что казахстанское законодательство должно быть приведено к международным стандартам - с минимизацией участия государства и повышением ответственности акционеров за обеспечение устойчивости банка и его финансовое состояние.
Напомним, сегодня Токаев, выступая с посланием, заявил, что Казахстану нужен новый закон о банках. Президент считает, что отечественные банки относят к одним из самых прибыльных среди стран, богатых ресурсами, и отмечает необходимость устранить дисбаланса между денежно-кредитной и фискальной политикой.
"Нам нужен новый закон о банках, отвечающий актуальным задачам стимулирования экономической активности и дальнейшего динамичного развития финтех-сектора. Действующему закону почти 30 лет, он был принят в совершенно других реалиях", - отметил президент.
Также в рамках послания президент заявил о необходимости установления дифференцированных ставок ИПН и высказался о налоговом кодексе, в частности, налогах для бизнеса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2156254-izmeneniya-v-bankovskoy-sfere-anonsirovala-madina-abylkasymova/