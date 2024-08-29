Могут ли увеличить трансферты из Нацфонда в 2025 году, рассказал глава Нацбанка

Глава Нацбанка высказался о прогнозах некоторых экспертов о том, что правительство будет вынуждено увеличить трансферты из Нацфонда как минимум еще на 1,5-2 трлн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов сообщил, что в проекте бюджета на 2025-2027 годы правительство запрашивает 5,2 трлн трансфертов.

"Есть бюджет, есть целевые трансферты, есть гарантированные трансферты, они тоже определяются законом "О гарантированном трансферте". Сверх этих сумм я не думаю, что правительство будет больше запрашивать. Я очень надеюсь, что собственные доходы бюджета, то есть налоги, которые заходят в бюджет напрямую, плюс эти 5,2 трлн тенге трансфертов позволят полноценно реализовать все бюджетные инициативы правительства. Поэтому нет, мы не планируем", - заявил глава Нацбанка.

По его словам, НБ в своем анализе закладывает 5,2 трлн тенге как конечную цифру.

"Я надеюсь, что фискальная дисциплина будет жесткой и больше трансфертов в 2025 году не понадобятся", - резюмировал Сулейменов.