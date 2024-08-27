Двухэтажный комплекс продали в Павлодаре в десятки раз ниже его фактической стоимости

В Павлодаре отменены незаконные торги по продаже государственного имущества - двухэтажного комплекса в промышленной зоне города, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, Департаментом государственного имущества и приватизации Павлодарской области на аукционе за 8,3 млн тенге реализован 2-этажный имущественный комплекс с 5-ю емкостями для хранения ГСМ и земельным участком площадью 0,5 га, расположенный в Восточной промышленной зоне города.

"При этом назначенной в ходе прокурорской проверки экспертизой установлено, что фактическая стоимость комплекса в десятки раз превышает цену его реализации", - отметили в ведомстве.

По иску прокурора судом торги и последующие договоры купли-продажи признаны недействительными.

В настоящее время принимаются меры по аннулированию прав собственника и возврату имущества в собственность государства.

Ранее в Туркестанской области в государственную собственность был возвращен водозаборный канал стоимостью 13 млрд тенге. Он был безвозмездно передан Туркестанским филиалом "Казводхоз" одному из ТОО.

А в Шымкенте государству возвращены имущество и акции на 5,9 млрд тенге, в том числе земельный участок стоимостью более 350 млн тенге. В прокуратуре отметили, что в рамках поручения главы государства продолжают работу по возврату государству незаконно выведенных активов.