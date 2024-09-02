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Токаев: У нас более 100 мер поддержки бизнеса, где запутается даже сильный специалист

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Подписание документов
Подписание бизнес-документов. Иллюстративное фото: pixabay.com

В своем послании народу Касым-Жомарт Токаев заявил, что ожидал от правительства пакетные меры по поддержке среднего бизнеса в стране, но их до сих пор нет, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Перед правительством поставлена важная задача: увеличить к 2029 году долю среднего бизнеса в экономике до 15%. Сегодня данный показатель составляет около 7%. В начале года я поручал принять конкретные решения, направленные на поддержку среднего бизнеса. Подразумевалось, что будут выработаны пакетные меры. Однако их до сих пор нет.

Каждый субъект предпринимательства должен легко ориентироваться и знать, какие есть виды поддержки, как он их может получить. Тогда малый бизнес будет больше заинтересован в переходе в категорию среднего. Сейчас же у нас более 100 мер поддержки, в которых запутается даже сильный специалист. Поэтому следует провести их ревизию на предмет эффективности и сформировать единый понятный бизнесу список преференций и льгот", - цитирует президента Telegram-канал Акорды.

Он добавил, что для развития малого и среднего бизнеса можно использовать инструменты финтеха.

Также Токаев отметил, что важной задачей остается привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс. При этом банки должны перенять опыт государственных фининститутов для выдачи кредитов аграриям по сниженной ставке.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания народу Казахстана призвал исключить чрезмерные траты на нестратегические задачи. Также Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

Добавим, что Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны поручил обеспечить железную дисциплину в армии. Помимо этого, президент предложил создать единую государственную медицинскую информсистему.

Также Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстан назвал главную цель работы правительства и акимов на ближайший год.

Кроме того, президент заявил, что Казахстану нужен новый закон о банках. Также Токаев заявил, что банковские счета не будут блокировать при задолженности по налогам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2153253-tokaev-u-nas-bolee-100-mer-podderzhki-biznesa-gde-zaputaetsya-dazhe-silnyy-specialist/

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