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Меры поддержки бизнеса пересмотрели в Казахстане: что изменится

Опубликовано:

Рукопожатие
Рукопожатие. Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Казахстане пересмотрены меры поддержки бизнеса - в рамках новой программы предусмотрено оказание поддержки эффективным проектам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщает пресс-служба правительства в Telegram-канале, правительством в рамках поручений президента ранее была разработана и принята Комплексная программа по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, объединившая программы "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей".

"Учитывая текущую повестку проводимой государством политики в сфере развития предпринимательства и необходимость создания сильных, конкурентоспособных предприятий, в рамках новой программы предусмотрено оказание поддержки эффективным проектам. Наряду с этим распределение бюджета для субсидирования новых проектов осуществляется преимущественно среди предприятий в сфере обрабатывающей промышленности (порядка 50%).

Для снижения нагрузки на бюджет срок субсидирования проектов в сфере услуг сокращен с 5 до 3 лет. Предусмотрен дифференцированный метод субсидирования проектов МСП с поэтапным переходом на рыночные условия. Оптимизированы отдельные сферы услуг, подлежащие субсидированию", - говорится в сообщении.

Кроме этого, расширен и инструмент гарантирования по кредитам: увеличены суммы гарантий, предоставлена возможность для субъектов бизнеса получить гарантирование на рыночных условиях по суммам кредита свыше 1 млрд тенге.

В рамках новой программы, по данным правительства, предусмотрен альтернативный инструмент государственной поддержки - синдицированное кредитование, которое предполагает финансирование крупных проектов до 15 млрд тенге одновременно несколькими банками.

Также значительно расширены условия предоставления облигационных займов. Так, предприниматель-эмитент при выпуске облигации может получить субсидирование ставки купонного вознаграждения и привлечь финансирование под 6% сроком до 5 лет на сумму до 5 млрд тенге.

"Всего за 6 месяцев этого года действия обновленной программы мерами поддержки в виде субсидий и гарантий в Казахстане охвачено порядка 14 тыс. проектов бизнеса: по субсидированию - 8 624 проекта на 566 млрд тенге, по гарантированию - 5 381 проект на 178,9 млрд тенге", - отмечается в сообщении.

В ближайшее время, по данным пресс-службы правительства, планируется внедрение дифференцированных механизмов господдержки в зависимости от технологической сложности производства. Для предпринимателей, выпускающих высокотехнологичную готовую продукцию, меры поддержки будут содержать удешевленные кредиты на более длительный срок.

Напомним, в начале 2023 года на рассмотрение президента был внесен национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане.

Согласно докладу, по итогам 2021 года доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в ВВП составила 33,5%. Основной вклад в показатель обеспечен за счет субъектов малого предпринимательства, их доля в ВВП составила 26,8%.

На начало 2023 года количество действующих в стране субъектов МСП составило 1,4 млн, они обеспечивают занятость 3,5 млн человек.

Тогда же сообщалось, что развитию предпринимательской деятельности способствует мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса. Его действие прекратилось лишь в январе этого года.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Казахстане до конца года планируется исключить около тысячи лишних требований для предпринимателей. Сенаторы заявляли, что работают над соответствующим документом.

В феврале этого года, выступая на расширенном заседании обновленного правительства, Касым-Жомарт Токаев высказался о проблемах, с которыми сталкивается отечественный бизнес.

Тогда же он поручил снизить административный прессинг, в том числе через применение принципа регуляторной гильотины. И в целом, произвести качественные изменения в этой сфере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2150370-mery-podderzhki-biznesa-peresmotreli-v-kazahstane/

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