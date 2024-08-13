Насколько подорожали доллар и евро в Казахстане

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже сегодня, 13 августа, курсы доллара и евро вновь поднялись. Американская валюта за сутки повысилась на 0,28 тенге, передает NUR.KZ.

Согласно данным с сайта KASE, курс доллара сегодня, 13 августа, составил 479,44 тенге, повысившись за сутки на 0,28 тенге. За месяц рост составил 6,82 тенге.

Что касается евро, то на данный момент курс составляет 523,52 тенге, за месяц повысившись на 5,57 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

Алматы:

доллар: покупка - 476,95-479,9 тенге, продажа - 480,95-482 тенге;

евро: покупка - 520,49-523,50 тенге, продажа - 526,5-527,50 тенге.

Астана:

евро: покупка - 520,49-520,5 тенге, продажа - 526,99-527,5 тенге;

доллар: покупка - 476,95-478 тенге, продажа - 480,95-482 тенге.

Отметим также, что в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

Алматы:

доллар: покупка - 480-480,4 тенге, продажа - 481,3-481,9 тенге;

евро: 523-524,5 тенге, продажа - 526-527,5 тенге.

Астана:

доллар: покупка - 477-478 тенге, продажа - 481-482 тенге;

евро: покупка - 520-521 тенге, продажа - 525-526 тенге.

Напомним, 5 августа обе валюты значительно подорожали в Казахстане.

Так, курс доллара тогда составил 477,6 тенге, за сутки прибавив в цене 3 тенге. Евро же составил 523,33 тенге, подорожав на 2,58 тенге.

7 августа, по итогам дневных торгов, курс доллара опускался на 3,35 тенге, составив 475,62 тенге. Двумя днями ранее, 5 августа, курс американской валюты повышался на 2,55 тенге.