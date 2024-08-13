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"Манипулируют этой темой": Шарлапаев назвал вопрос об отмене утильсбора закрытым

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Старые машины стоят на песке
Старые авто. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев в кулуарах правительства назвал вопрос об отмене утильсбора закрытым, передает корреспондент NUR.KZ.

"Были многочисленные заседания. Вся аргументация, которая была приведена инициаторами петиции, на законных основаниях была опровергнута. И государственные органы коллективно в рамках рабочей группы приняли по этому вопросу решение.

Больше у меня комментариев по этому вопросу не будет. И непроверенные утверждения псевдоэкспертов или людей, которые продолжают манипулировать этой темой, я комментировать не буду", - заявил министр.

Журналисты отметили, что вопрос до сих пор актуален в Казахстане, тем более, что петицию за отмену утильсбора подписали порядка 50 тысяч человек.

"Полная аргументация там приведена. Рабочая группа была утверждена моим приказом. И в рамках этой рабочей группы представители министерства, конечно же, были задействованы в обсуждении. Поэтому комментировать в дальнейшем уже ситуацию, которая закончилась принятием официального решения, я считаю неправильным. Потому что таким образом мы можем все решения, любые, которые принимают государственные органы, постоянно пересматривать.

Я считаю это неправильным, потому что есть законодательство, есть диктатура закона, да и в рамках законодательного рассмотрения петиции решение уже было выяснено, именно вынесено, поэтому я комментировать принятое решение государственными органами, коллективными, уже не могу. Именно поэтому я предлагаю этот вопрос уже закрыть, никаких комментариев по этому поводу мы давать уже больше не будем", - заключил Шарлапаев

Напомним, в конце мая петиция против утильсбора в Казахстане собрала больше 50 тыс. подписей. Ее авторы считают, что введение утильсбора 8 лет назад привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику.

При этом в январе с предложением снизить цены на утильсбор и первичную регистрацию авто выступали и депутаты мажилиса. Они отмечали, что автопарк страны стареет - высокие таможенные платежи при ввозе авто из других стран приводят к росту конечных цен для покупателя.

В марте в Министерстве промышленности и строительства заявляли, что позиция ведомства в этом вопросе неизменна. По словам представителей ведомства, текущие меры направлены на улучшение конкурентоспособности отечественного производства, а также внутренней инфраструктуры по управлению отходами.

Первый вице-премьер Роман Скляр в своем интервью высказывался о спорах вокруг утилизационного сбора в Казахстане.

Позже министр транспорта РК Марат Карабаев заявлял, что утилизационный сбор необходим.

В конце июня в Минпромышленности заявили, что инициаторы петиции по утильсбору не явились на встречу с рабочей группой, саботируя тем самым посещение завода в Семее.

Недавно предварительный проект своего решения озвучили в Министерстве промышленности и строительства, авторам было предложено отказать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2148286-manipuliruyut-etoy-temoy-sharlapaev-nazval-vopros-ob-otmene-utilsbora-zakrytym/

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