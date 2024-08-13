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"Строго обязательный характер": задачи акимов и министров назвал Бектенов

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Олжас Бектенов
Олжас Бектенов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов рассказал о задачах акимов и министров и высказался о необходимости поддерживать отечественных производителей, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

"Правительство твердо стоит на позиции экономического патриотизма. Мы всегда будем поддерживать казахстанского производителя. Это задача каждого акима и отраслевых министров. Причем ее исполнение носит не рекомендательный характер, а строго обязательный", - приводит слова Бектенова официальный Telegram-канал правительства.

По словам премьер-министра, необходимо активизировать работу по импортозамещению, в том числе через офтейк-контракты.

"Это позволит отечественным производителям обеспечить свою загрузку на несколько лет вперед, расширить и освоить новые производства", - заявил Бектенов.

Кроме того, премьер-министр дал поручения профильным министерствам по пресечению незаконного импорта.

Так, в Казахстане сегодня есть каталоги товаров, которые позволяют продавать импортную продукцию как отечественную.

"При этом министерством финансов с учетом международных стандартов создан Электронный каталог для осуществления закупок. Перед министерством финансов совместно с министерством торговли и другими заинтересованными госорганами поставлена задача по ликвидации лишних каталогов товаров, работ и услуг", - говорится в сообщении. Также отмечена практика приобретения импортных товаров подрядчиком вопреки наличию аналогичных позиций казахстанского производства.

"Поручаю министерству промышленности совместно с государственными органами и организациями разработать действенный механизм мониторинга обязательств крупных подрядчиков по использованию отечественного сырья и материалов", - добавил премьер-министр.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2148208-strogo-obyazatelnyy-harakter-zadachi-akimov-i-ministrov-nazval-bektenov/

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