Что сделали с элитной недвижимостью, возвращенной государству, рассказали в Генпрокуратуре

На баланс управляющей компании передано 48 объектов на общую сумму 82 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры РК.

Как сообщается на официальном сайте комитета, управляющей компанией уже реализована элитная недвижимость в Астане за 473 млн тенге и административное здание в Алматы за 732 млн тенге, а также заключен ряд договоров аренды по объектам в Алматы и области Жетiсу.

"Ожидаемые доходы от аренды составят около 80 млн тенге в месяц, первые платежи уже произведены. Указанные денежные средства от продажи объектов и сдачи в аренду будут направлены в Специальный государственный фонд с целью дальнейшего финансирования социальных и экономических проектов", - сообщает ведомство.

Работа по реализации возвращенных активов продолжается.

Напомним, в июле также сообщалось, что в Шымкенте государству возвращены имущество и акции на 5,9 млрд тенге, в том числе земельный участок стоимостью более 350 млн тенге.

В Карагандинской области хоккейный клуб "Сарыарка", оцененный в 900 миллионов тенге, а также 37 незаконно выданных земельных участков, также вернули государству.

Ранее в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге. По иску прокуратуры Медеуского района судом сделки были признаны недействительными.