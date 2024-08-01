Производственную базу продали в 111 раз дешевле реальной стоимости в Жамбылской области

В Жамбылской области выявлен факт незаконной продажи коммунальной собственности в 111 раз ниже реальной стоимости, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Таласского района выявлен факт незаконной продажи недвижимого коммунального имущества.

"В 2008 году руководством коммунального государственного предприятия "Игилик" без организации конкурса напрямую третьим лицам продана производственная база данного учреждения за 270 тыс. тенге. При этом оценочная стоимость базы составляет 30 млн тенге.

В 2022 году имущество неправомерным владельцем заложено в залог в микрокредитную организацию для получения займа", - рассказали в прокуратуре Жамбылской области.

Коммунальный объект. Фото: gov.kz

По данному факту 18.10.2023 года прокуратурой Таласского района начато досудебное расследование в отношении бывшего руководителя предприятия по ч.4 ст.362 УК (Превышение должностных полномочий), по результатам расследования уголовное дело прекращено за истечением срока давности совершенного преступления.

При этом решением СМЭС Жамбылской области от 22.02.2024 года удовлетворен иск акимата, предъявленный на основании акта прокурорского надзора, о признании недействительным договоров купли-продажи и залога.

Апелляционной коллегией 22.05.2024 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Судебный акт вступил в законную силу, имущество полностью возвращено государству.

Напомним, ранее стало известно, что по иску прокуратуры государству возвращен Дворец спорта в Шымкенте (в настоящее время Ледовый дворец). Решение суда уже вступило в законную силу.

Также государству возвращено имущество Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" в области Жетісу. Речь шла о багажном терминале и земельном участке под ним площадью 1,9 га.

Кроме того, земли рынка, аффилированного с Болатом Назарбаевым, расположенные в Кордайском районе Жамбылской области, тоже вернули государству.