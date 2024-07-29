Земли полигона Капустин Яр временно отдадут в ЗКО

В Западно-Казахстанской области поля на территории ракетного полигона Капустин Яр временно отдадут под сенокос. В Бокейординском районе в этом году низкий уровень сенокоса, передает "Мой город".

Аким Бокейординского района Нурлыбек Даумов на брифинге доложил, что в районе есть проблемы в области сельского хозяйства. По его словам, одна из них - сайга, другая - низкий уровень сенокоса в этом году.

"Чтобы помочь местным жителям и крестьянским хозяйствам земли полигона Капустин Яр отдадут на временное пользование во время сенокоса. Согласно международному договору земли полигона разрешается использовать для сенокоса и пастбищ скота. Также сейчас составляют списки пострадавших от засухи и нашествия сайги, чтобы получить субсидирование от правительства", - пояснил он.

Со слов главы района, на зиму необходимо собрать 188 тыс. тонн кормов. Заготовкой сена занимаются 193 крестьянских хозяйства. По району выполнено 21% плана.

"Не секрет, что с каждым годом наблюдается все меньше осадков, засуха, деградация пастбищ, что мешает заготовке кормов. В этом году одно крестьянское хозяйство засеяло суданку и люцерну на площади 660 гектаров и сейчас уже собирают урожай", - отметил Нурлыбек Даумов.

С начала этого года крестьянским хозяйствам района выплатили субсидии на сумму 287 млн тенге.

На выходных на территории частного жилого дома в селе Жарык Кобдинского района Актюбинской области произошло возгорание сена, тушение которого было осложнено из-за сильного ветра. Было спасено крестьянское хозяйство и 30 рулонов сена, что предотвратило распространение огня на сельскую местность.

Ранее в Актобе фермеры заявили, что в полях не хватает рабочих, а чтобы принять иностранца, приходится сталкиваться с множеством трудностей и бюрократических препятствий. Фермеры предложили ввести новые правила, которые позволяли бы привлекать иностранцев для работы на полях и фермах без получения специального разрешения.