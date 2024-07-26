Планомерный рост цен на жилье спрогнозировали в Казахстане

Глава Комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков на брифинге СЦК рассказал, что будет с ценами на жилье в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты указали на то, что в Казахстане наблюдается тенденция снижения цен на жилье. Они поинтересовались, с чем это связано и будут ли дальше падать цены на жилье в связи с масштабным строительством новых домов в столице и в регионах.

Бакытжан Жунисбеков в ответ сообщил, что резкого снижения цен не наблюдается.

"В любом случае инфляционный процесс будет влиять на стоимость жилья. На сегодня по итогам первого полугодия 2024 года имеется тенденция по росту площади введенного жилья.

Средние фактические затраты на строительство выросли незначительно – на порядка 2-3%, но при этом снизилось количество сделок. Снижение стоимости жилья мы связываем со снижением количества сделок. В целом резкого роста или резкого снижения не ожидается. Планомерный рост ожидаем", - добавил он.

Ранее мы писали, что в июне был зафиксирован рост цен во всех секторах рынка жилья. А столица оказалась наиболее дорогой по стоимости покупки квадратного метра жилой недвижимости. До этого эксперты предупреждали о возможном умеренном подорожании недвижимости.

При этом, в апреле аналитики зафиксировали снижение цен на жилье во многих городах Казахстана. Сильнее всего стоимость квадратных метров упала в Алматы - сразу на 2,1% за месяц.