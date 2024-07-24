Свыше 600 ж/д путей в Казахстане передали в госсобственность

Более 600 железнодорожных подъездных путей переданы в доверительное управление АО "Центр транспортного сервиса", передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.

Как сообщается на официальном сайте Министерства транспорта, процедура передачи подъездных ж/д путей в госсобственность уже завершена.

Разработан и утвержден план мероприятий по приведению подъездных путей в соответствие с требованиями правил технической эксплуатации. Работа проводится согласно графику.

Так, за короткий период заменено порядка 22 тыс. шпал, более 42 тыс. железнодорожных прокладок и порядка 3 тыс. брусьев и других материалов для полного удовлетворения спроса на перевозки по данным участкам, сообщает ведомство.

Кроме того, согласно заключенному договору с международной компанией "TUVRheinland" впервые сертифицирована деятельность АО "ЦТС" по системам менеджмента качества, охране здоровья и безопасности труда, отмечается в публикации.

Минтранс напоминает, что АО "ЦТС" со 100% участием государства является одним из крупных клиентоориентированных балансодержателей железнодорожных подъездных путей. Общество предоставляет услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава, маневровых работ, погрузки-выгрузки, а также для стоянки подвижного состава.

Добавим, ранее мы рассказывали, что в конце июня председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов в кулуарах сената рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на ж/д билеты.

Он сообщил, что на сегодня пассажирская отрасль датируется и субсидируется за счет государства. За счет этого, по его словам, удается сдерживать цены на билеты.

"Если пригородное передвижение, электрички — цены начинаются от 600-700 тенге до 3 тысяч тенге, если брать стандартные поезда — цены начинаются от 2,5 тысячи тенге и доходят до 20 тысяч. И если сейчас государство полностью не будет нам помогать и не будет нас субсидировать, то цена билета, действительно, вырастет. И вырастет в два раза", — заявил спикер.

А в конце мая Жанибек Тайжанов на брифинге в КТЖ рассказал, когда из Казахстана будет запущен прямой поезд в Китай.

"В начале года мы обратились с этим вопросом к китайской стороне. Пока ответа нет. При этом ранее говорилось, что такая возможность есть. В июне китайское туристическое агентство планирует приехать в Казахстан и организовать поезд Сиань – Алматы. Это будет туристический поезд их формирования, с проводниками и клиентами китайской стороны. После запуска мы продолжим переговоры в отношении запуска казахстанского поезда", – сообщил он.

Добавим, журналисты NUR.KZ ранее рассказали, как казахстанцам купить билеты на поезд, даже если места уже закончились.