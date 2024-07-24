Сотрудников акимата Алматинской области наказали из-за госзакупок на 15 млрд тенге

Главы двух управлений акимата Алматинской области получили крупные штрафы за вмешательство в предпринимательскую деятельность и непринятие мер, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, несмотря на наличие победителя в конкурсе по капитальному ремонту дороги на 15 млрд тенге, акимат Алматинской области незаконно отказался от закупки и объявил конкурс снова для определения нового победителя, что ущемляло права предпринимателя.

Актом надзора новый конкурс отменили и акимату рекомендовали заключить договор с победителем конкурса. Аналогичное решение принял суд по иску предпринимателя.

Однако акимат вразрез судебному решению и мерам надзора прокуратуры заново объявил конкурс.

"За незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность и непринятие мер по представлению прокурора руководители двух управлений акимата области привлечены к административной ответственности по ст.173 и 664 КоАП РК", - сообщили в прокуратуре Алматинской области.

Добавим, что в соответствии со ст.173 КоАП РК незаконное вмешательство должностных лиц государственных органов, осуществляющих надзорные и контрольные функции, а также местных исполнительных органов в деятельность индивидуальных предпринимателей, юридических лиц путем издания незаконных актов и дачи незаконных поручений, препятствующих их предпринимательской деятельности, влечет штраф в размере 100 МРП (369 200 тенге).

Согласно ст.664 КоАП РК оставление должностным лицом без рассмотрения частного определения, постановления суда, представления прокурора, следователя или дознавателя либо непринятие мер к устранению указанных в них нарушений закона, а равно несвоевременный ответ на частное определение, постановление или представление, влекут штраф в размере 8 МРП (29 536 тенге).