Разделение по тарифам за "коммуналку": кто из алматинцев и на сколько станет платить больше

О введении социальных норм потребления в разрезе сфер сообщили на . Спикер рассказала, как из-за данного нововведения изменятся тарифы на комуслуги, передает корреспондент NUR.KZ.

В законодательство о естественных монополиях внесены изменения в части введения социальных норм потребления для населения. Из-за этого для алматинцев изменятся тарифы на воду и отопление.

Так, в сфере водоснабжения предусмотрено применение четырехуровневого тарифа в зависимости от лимита потребления.

"Первая группа потребителей - до 3 м³ (кубических метров - прим. ред.) потребления - будет применяться действующий тариф.

Вторая группа - от 3 до 5 м³ - тариф будет выше на 20%.

Третья группа - от 5 до 10 м³ - тариф будет выше на 50%.

Четвертая - свыше 10 м³ - применяется двойной тариф", - сообщила руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы Асель Буденеева.

А в сфере теплоснабжения дифференциация тарифов будет осуществляться по величине площади жилья на одного абонента.

"Для первой группы потребителей, имеющих жилье до 100 м², будет применяться утвержденный тариф.

Вторая группа потребителей - от 100 до 200 м² - тариф будет выше на 10% от утвержденного.

Третья группа - свыше 200 м² - будет применяться среднеотпускной тариф, то есть намного выше: на 90%", - добавила спикер.

Также Асель Буденеева сообщила о возможном повышении цен на коммунальные услуги для алматинцев. Это связано с изменением цены на товарный газ с 1 июля.