Разделение по тарифам за "коммуналку": кто из алматинцев и на сколько станет платить больше
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О введении социальных норм потребления в разрезе сфер сообщили на брифинге РСК. Спикер рассказала, как из-за данного нововведения изменятся тарифы на комуслуги, передает корреспондент NUR.KZ.
В законодательство о естественных монополиях внесены изменения в части введения социальных норм потребления для населения. Из-за этого для алматинцев изменятся тарифы на воду и отопление.
Так, в сфере водоснабжения предусмотрено применение четырехуровневого тарифа в зависимости от лимита потребления.
"Первая группа потребителей - до 3 м³ (кубических метров - прим. ред.) потребления - будет применяться действующий тариф.
Вторая группа - от 3 до 5 м³ - тариф будет выше на 20%.
Третья группа - от 5 до 10 м³ - тариф будет выше на 50%.
Четвертая - свыше 10 м³ - применяется двойной тариф", - сообщила руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы Асель Буденеева.
А в сфере теплоснабжения дифференциация тарифов будет осуществляться по величине площади жилья на одного абонента.
"Для первой группы потребителей, имеющих жилье до 100 м², будет применяться утвержденный тариф.
Вторая группа потребителей - от 100 до 200 м² - тариф будет выше на 10% от утвержденного.
Третья группа - свыше 200 м² - будет применяться среднеотпускной тариф, то есть намного выше: на 90%", - добавила спикер.
Также Асель Буденеева сообщила о возможном повышении цен на коммунальные услуги для алматинцев. Это связано с изменением цены на товарный газ с 1 июля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2136984-razdelenie-po-tarifam-za-kommunalku-kto-iz-almatincev-i-na-skolko-stanet-platit-bolshe/