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Две крупные торговые сети наказали за повышение торговой надбавки в Казахстане

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Женщина в супермаркете
Супермаркет. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Комитет торговли МТИ РК сообщил, что торговые сети SMALL и METRO, а также гастроном премиум-класса Esentai Gourmet наказали за повышение торговой надбавки, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По информации специалистов, за 6 месяцев 2024 года было возбуждено 2 357 административных дел за нарушение торгового законодательства в Казахстане.

"Вынесены 2 228 постановлений по привлечению к административной ответственности, из них 381 в виде штрафа и 1 847 предупреждений, за нарушения, совершенные впервые. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель результатов государственного контроля за 6 месяцев текущего года вырос более чем в 2 раза", – говорится в сообщении.

При этом наибольшее количество нарушений наблюдается по двум статьям КоАП РК:

  • превышение торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) (статья 204-4 КоАП);
  • применение разных цен либо отсутствие ценников (части 4 и 5 статьи 193 КоАП).

"За повышение торговой надбавки к административной ответственности привлечены крупные торговые сети SMALL и METRO с несколькими филиалами по всей республике в городе Алматы, а также крупнейший в мегаполисе гастроном премиум-класса Esentai Gourmet", – отметили в Комитете торговли Минторговли и интеграции РК.

Также напомним, в конце декабря прошлого года Министерство торговли и интеграции сообщало, что планирует отказаться от механизма введения предельных цен на социально значимые продовольственные товары.

Позже министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев объяснял это решение.

При этом отметим, что согласно постановлению "Об утверждении перечня социально значимых продовольственных товаров", в него входят продукты только определенных сортов, видов и форм реализации:

  • Мука: социально значимой считается только мука первого сорта.
  • Хлеб: социально значимым считается только формовой пшеничный хлеб из муки первого сорта. В народе такой называют "кирпичом".
  • Рожки: этот продукт многие казахстанцы уже привыкли покупать в фасованном виде, но социально значимыми считаются именно весовые рожки.
  • Гречневая крупа: такая же ситуация с гречневой крупой. Она входит в перечень СЗПТ, только если продается на вес.
  • Рис: к социально значимым продуктам питания относится только весовой шлифованный круглозерный рис.
  • Соль: в перечень СЗПТ входит поваренная пищевая соль, продаваемая в фасованном виде и на вес, кроме сорта "Экстра". Такое название имеет очень мелкая белая соль без примесей.
  • Сахар: к социально значимым относится только белый сахарный песок в фасованном или весовом виде.
  • Картофель: для данного овоща никаких оговорок в законе нет.
  • Морковь: в список СЗПТ входит только столовая морковь.
  • Лук: здесь также все просто – социально значимым является только репчатый лук.
  • Капуста: к СЗПТ относится только белокочанная капуста.
  • Растительное масло: социально значимыми являются разные виды подсолнечного масла. Форма выпуска и реализации при этом не важна.
  • Говядина: данный вид мяса также входит в перечень СЗПТ, но только в виде лопаточно-грудной части с костями.
  • Мясо кур: социально значимым продовольственным товаром являются бедренная и берцовая кости курицы с прилегающей к ним мякотью. Проще говоря, это окорочка или куриные бедра и голени по отдельности.
  • Яйца: социально-значимыми считаются только яйца первой категории.
  • Молоко: к СЗПТ относится только пастеризованное молоко жирностью 2,5% в мягкой упаковке, то есть из плотного полиэтилена.
  • Кефир: такая же ситуация с этим продуктом – кефир жирностью 2,5% входит в список социально значимых товаров, только если реализуется в мягком пакете.
  • Творог: данный кисломолочный продукт также является социально значимым, но в случае если его жирность составляет 5-9%.
  • Сливочное масло: в список СЗПТ входит несоленое сливочное масло жирностью не менее 72,5%, в составе которого нет наполнителей и растительных жиров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2135961-dve-krupnye-torgovye-seti-nakazali-za-povyshenie-torgovoy-nadbavki-v-kazahstane/

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