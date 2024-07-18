Две крупные торговые сети наказали за повышение торговой надбавки в Казахстане

Комитет торговли МТИ РК сообщил, что торговые сети SMALL и METRO, а также гастроном премиум-класса Esentai Gourmet наказали за повышение торговой надбавки, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По информации специалистов, за 6 месяцев 2024 года было возбуждено 2 357 административных дел за нарушение торгового законодательства в Казахстане.

"Вынесены 2 228 постановлений по привлечению к административной ответственности, из них 381 в виде штрафа и 1 847 предупреждений, за нарушения, совершенные впервые. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель результатов государственного контроля за 6 месяцев текущего года вырос более чем в 2 раза", – говорится в сообщении.

При этом наибольшее количество нарушений наблюдается по двум статьям КоАП РК:

превышение торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) (статья 204-4 КоАП);

применение разных цен либо отсутствие ценников (части 4 и 5 статьи 193 КоАП).

"За повышение торговой надбавки к административной ответственности привлечены крупные торговые сети SMALL и METRO с несколькими филиалами по всей республике в городе Алматы, а также крупнейший в мегаполисе гастроном премиум-класса Esentai Gourmet", – отметили в Комитете торговли Минторговли и интеграции РК.

Также напомним, в конце декабря прошлого года Министерство торговли и интеграции сообщало, что планирует отказаться от механизма введения предельных цен на социально значимые продовольственные товары.

Позже министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев объяснял это решение.

При этом отметим, что согласно постановлению "Об утверждении перечня социально значимых продовольственных товаров", в него входят продукты только определенных сортов, видов и форм реализации:

Мука : социально значимой считается только мука первого сорта.

: социально значимой считается только мука первого сорта. Хлеб : социально значимым считается только формовой пшеничный хлеб из муки первого сорта. В народе такой называют "кирпичом".

: социально значимым считается только формовой пшеничный хлеб из муки первого сорта. В народе такой называют "кирпичом". Рожки: этот продукт многие казахстанцы уже привыкли покупать в фасованном виде, но социально значимыми считаются именно весовые рожки.

этот продукт многие казахстанцы уже привыкли покупать в фасованном виде, но социально значимыми считаются именно весовые рожки. Гречневая крупа : такая же ситуация с гречневой крупой. Она входит в перечень СЗПТ, только если продается на вес.

: такая же ситуация с гречневой крупой. Она входит в перечень СЗПТ, только если продается на вес. Рис : к социально значимым продуктам питания относится только весовой шлифованный круглозерный рис.

: к социально значимым продуктам питания относится только весовой шлифованный круглозерный рис. Соль : в перечень СЗПТ входит поваренная пищевая соль, продаваемая в фасованном виде и на вес, кроме сорта "Экстра". Такое название имеет очень мелкая белая соль без примесей.

: в перечень СЗПТ входит поваренная пищевая соль, продаваемая в фасованном виде и на вес, кроме сорта "Экстра". Такое название имеет очень мелкая белая соль без примесей. Сахар : к социально значимым относится только белый сахарный песок в фасованном или весовом виде.

: к социально значимым относится только белый сахарный песок в фасованном или весовом виде. Картофель : для данного овоща никаких оговорок в законе нет.

: для данного овоща никаких оговорок в законе нет. Морковь : в список СЗПТ входит только столовая морковь.

: в список СЗПТ входит только столовая морковь. Лук : здесь также все просто – социально значимым является только репчатый лук.

: здесь также все просто – социально значимым является только репчатый лук. Капуста : к СЗПТ относится только белокочанная капуста.

: к СЗПТ относится только белокочанная капуста. Растительное масло: социально значимыми являются разные виды подсолнечного масла. Форма выпуска и реализации при этом не важна.

социально значимыми являются разные виды подсолнечного масла. Форма выпуска и реализации при этом не важна. Говядина : данный вид мяса также входит в перечень СЗПТ, но только в виде лопаточно-грудной части с костями.

: данный вид мяса также входит в перечень СЗПТ, но только в виде лопаточно-грудной части с костями. Мясо кур : социально значимым продовольственным товаром являются бедренная и берцовая кости курицы с прилегающей к ним мякотью. Проще говоря, это окорочка или куриные бедра и голени по отдельности.

: социально значимым продовольственным товаром являются бедренная и берцовая кости курицы с прилегающей к ним мякотью. Проще говоря, это окорочка или куриные бедра и голени по отдельности. Яйца: социально-значимыми считаются только яйца первой категории.

социально-значимыми считаются только яйца первой категории. Молоко: к СЗПТ относится только пастеризованное молоко жирностью 2,5% в мягкой упаковке, то есть из плотного полиэтилена.

к СЗПТ относится только пастеризованное молоко жирностью 2,5% в мягкой упаковке, то есть из плотного полиэтилена. Кефир : такая же ситуация с этим продуктом – кефир жирностью 2,5% входит в список социально значимых товаров, только если реализуется в мягком пакете.

: такая же ситуация с этим продуктом – кефир жирностью 2,5% входит в список социально значимых товаров, только если реализуется в мягком пакете. Творог : данный кисломолочный продукт также является социально значимым, но в случае если его жирность составляет 5-9%.

: данный кисломолочный продукт также является социально значимым, но в случае если его жирность составляет 5-9%. Сливочное масло: в список СЗПТ входит несоленое сливочное масло жирностью не менее 72,5%, в составе которого нет наполнителей и растительных жиров.