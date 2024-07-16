Четыре новых ГПЗ хотят запустить в Казахстане до 2030 года

В Казахстане до 2030 года хотят запустить четыре газоперерабатывающих завода. При этом выработку товарного газа планируют увеличить в 1,6 раза, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Так, согласно прогнозному балансу Минэнерго, объем выработки товарного газа в Казахстане будет устойчиво расти: с 22,5 млрд кубических метров в 2023 году до 36,6 млрд кубометров к 2030 году.

Планируется обеспечить увеличение в 1,6 раза.

"Для этого в рамках работы по привлечению инвестиций в разведку и освоение новых газовых месторождений между QazaqGaz и Chevron подписано Соглашение о совместной реализации геологоразведочных работ на участке Жалибек в Актюбинской области", – говорится в сообщении.

В целом, увеличение ресурсной базы товарного газа осуществляется согласно Дорожной карте.

По информации пресс-службы правительства, в 2023 году были введены в промышленную эксплуатацию месторождения Рожковское, Урихтау Восточный, Анабай с суммарным извлекаемым запасом газа 35,5 млрд кубометров.

С 2026 по 2030 годы начнется поэтапный ввод в эксплуатацию четырех газоперерабатывающих заводов:

2 завода на Кашаганском месторождении мощностью 1 и 2,5 млрд кубических метров в год (привлечен Катарский инвестор UCC Holding);

на базе Карачаганакского месторождения мощностью 4 млрд кубометров в год;

завод КазГПЗ в Жанаозене мощностью 900 млн кубометров в год.

Напомним, еще в феврале прошлого года сообщалось, что на месторождении Кашаган хотят построить два газоперерабатывающих завода.

При этом в ноябре прошлого года экс-премьер-министр Алихан Смаилов комментировал информацию о том, что конкурс на строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене выиграла российская фирма.

"Я считаю, что сами жители Жанаозена заинтересованы в том, чтобы этот объект был построен и был сдан в эксплуатацию. Что касается того, кто его будет строить или кто его строит, это определяется на основе открытого конкурса", – заявлял он.

Ранее издание Lada.kz cообщало, что тендер на строительство ГПЗ в Жанаозене выиграл Консорциум в составе ООО "Научно Исследовательский Проектный Институт нефти и газа "Петон" совместно с ТОО "ПК КОНСТРАКШН", ООО "Петон Констракшн", ООО "Научно-Технический Центр "ЭнергоАвтоматизация", ООО "Петон Механизация". Эти компании входят в состав российского технологического инжинирингового холдинга "Петон".