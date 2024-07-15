Как живет село в Алматинской области, в которое вложили 1 млрд тенге

В село, находящееся в Каратурукском сельском округе Енбекшиказахского района, вложили более 1 млрд тенге инвестиций, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Каратурук заслуживает особого внимания как один из ведущих населенных пунктов в Казахстане.

В его окрестностях располагаются обширные яблоневые сады, что делает его центром для выращивания и экспорта яблок с использованием современных методов и технологий, включая капельное орошение.

Посадки в Каратурукском сельском округе. Фото: акимат Алматинской области

"Несмотря на скромную численность населения в Каратурукском сельском округе, составляющую 13 643 человека, район отличается высоким уровнем безопасности и единством народа, объединяя представителей различных национальностей и этносов", - отметили в акимате Алматинской области.

При этом село входит в число населенных пунктов с большим будущим. Доказательством этому является то, что в село постоянно инвестируются деньги. К этому моменту вложено уже более 1 млрд тенге.

Каратурукский сельский округ с высоты птичьего полета. Фото: акимат Алматинской области

В селах Арна и Лавар полностью решили проблему с уличным освещением и асфальтированием дорог. В селе Каратурук эти вопросы решили уже на 68%.

Помимо всего перечисленного, в селе быстрыми темпами развивается малый и средний бизнес.

Многие взяли безвозвратные гранты и кредиты по программе в поддержку молодежи по 5 млн тенге (под 2,5%). На работу предприниматели принимают исключительно местных жителей, тем самым давая им зарабатывать, не выезжая за пределы села.

Что касается налогов, то и они постоянно увеличиваются. Так, в прошлом году в бюджет было уплачено 48,868 млн тенге, а уже в этом году запланировано налоговых поступлений на сумму 59,447 млн тенге.

Стройка в Каратурукском сельском округе. Фото: акимат Алматинской области

Развитие получила программа "Комфортная школа". В Ащисае строится многофункциональное общеобразовательное учреждение на 600 мест и спортивный комплекс.

В селе активно развивается инфраструктура для комфортного проживания и досуга для жителей. Сейчас в населенном пункте функционирует торговый центр, в котором есть все необходимое: магазины одежды, столовая, аптека, парикмахерская, супермаркет, продажа автозапчастей, сантехники и многое другое.

ТЦ в Каратурукском сельском округе. Фото: акимат Алматинской области

"Аким региона сосредотачивает внимание на развитии населенных пунктов, при этом районные и местные акимы активно участвуют в этом процессе", - подчеркнули в акимате Алматинской области.

Сейчас акимом Каратурукского сельского округа является Айбек Илебаев, получивший благодарственное письмо от главы Алматинской области. В 2018 году он стал лауреатом молодежной премии "Көшбасшы", а также был удостоен медали народного признания.

"На сегодняшний день многие просьбы и жалобы жителей стараемся оперативно рассмотреть и решить. Для этого используем свой опыт и реализуем государственные программы, которые помогают достичь поставленных целей", - отметил аким сельского округа Айбек Илебаев.

Ранее жители хозяйства Береке в Алматинской области пожаловались на перебои с электричеством, отсутствие дорог и воды. 150 человек живут в населенном пункте, у которого даже нет статуса села.

В июне стало известно, что в Казахстане хотят увеличить выплаты за переезд в село. В стране с 2009 года действует программа поддержки специалистов, переезжающих в сельскую местность, им предлагаются деньги и льготные жилищные кредиты. Проект изменений увеличивает подъемное пособие до 369 200 тенге.