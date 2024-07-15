Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Как живет село в Алматинской области, в которое вложили 1 млрд тенге

Опубликовано:

Стелла на въезде в Каратурукский сельский округ
Каратурукский сельский округ. Фото: акимат Алматинской области

В село, находящееся в Каратурукском сельском округе Енбекшиказахского района, вложили более 1 млрд тенге инвестиций, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Каратурук заслуживает особого внимания как один из ведущих населенных пунктов в Казахстане.

В его окрестностях располагаются обширные яблоневые сады, что делает его центром для выращивания и экспорта яблок с использованием современных методов и технологий, включая капельное орошение.

Поля в Каратурукском сельском округе
Посадки в Каратурукском сельском округе. Фото: акимат Алматинской области

"Несмотря на скромную численность населения в Каратурукском сельском округе, составляющую 13 643 человека, район отличается высоким уровнем безопасности и единством народа, объединяя представителей различных национальностей и этносов", - отметили в акимате Алматинской области.

При этом село входит в число населенных пунктов с большим будущим. Доказательством этому является то, что в село постоянно инвестируются деньги. К этому моменту вложено уже более 1 млрд тенге.

Вид на поля
Каратурукский сельский округ с высоты птичьего полета. Фото: акимат Алматинской области

В селах Арна и Лавар полностью решили проблему с уличным освещением и асфальтированием дорог. В селе Каратурук эти вопросы решили уже на 68%.

Помимо всего перечисленного, в селе быстрыми темпами развивается малый и средний бизнес.

Многие взяли безвозвратные гранты и кредиты по программе в поддержку молодежи по 5 млн тенге (под 2,5%). На работу предприниматели принимают исключительно местных жителей, тем самым давая им зарабатывать, не выезжая за пределы села.

Что касается налогов, то и они постоянно увеличиваются. Так, в прошлом году в бюджет было уплачено 48,868 млн тенге, а уже в этом году запланировано налоговых поступлений на сумму 59,447 млн тенге.

Строительная площадка
Стройка в Каратурукском сельском округе. Фото: акимат Алматинской области

Развитие получила программа "Комфортная школа". В Ащисае строится многофункциональное общеобразовательное учреждение на 600 мест и спортивный комплекс.

В селе активно развивается инфраструктура для комфортного проживания и досуга для жителей. Сейчас в населенном пункте функционирует торговый центр, в котором есть все необходимое: магазины одежды, столовая, аптека, парикмахерская, супермаркет, продажа автозапчастей, сантехники и многое другое.

Торговый центр в Каратурукском сельском округе
ТЦ в Каратурукском сельском округе. Фото: акимат Алматинской области

"Аким региона сосредотачивает внимание на развитии населенных пунктов, при этом районные и местные акимы активно участвуют в этом процессе", - подчеркнули в акимате Алматинской области.

Сейчас акимом Каратурукского сельского округа является Айбек Илебаев, получивший благодарственное письмо от главы Алматинской области. В 2018 году он стал лауреатом молодежной премии "Көшбасшы", а также был удостоен медали народного признания.

"На сегодняшний день многие просьбы и жалобы жителей стараемся оперативно рассмотреть и решить. Для этого используем свой опыт и реализуем государственные программы, которые помогают достичь поставленных целей", - отметил аким сельского округа Айбек Илебаев.

Ранее жители хозяйства Береке в Алматинской области пожаловались на перебои с электричеством, отсутствие дорог и воды. 150 человек живут в населенном пункте, у которого даже нет статуса села.

В июне стало известно, что в Казахстане хотят увеличить выплаты за переезд в село. В стране с 2009 года действует программа поддержки специалистов, переезжающих в сельскую местность, им предлагаются деньги и льготные жилищные кредиты. Проект изменений увеличивает подъемное пособие до 369 200 тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2134323-kak-zhivet-selo-v-almatinskoy-oblasti-v-kotoroe-vlozhili-1-mlrd-tenge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie