Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"И терял, и зарабатывал": глава МЦРИАП о своем опыте инвестирования

Опубликовано:

Жаслан Мадиев
Жаслан Мадиев. Фото: primeminister.kz

Новый глава МЦРИАП Жаслан Мадиев на брифинге рассказал о своем опыте инвестиций, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадиев заявил, что у него есть опыт инвестирования. 

"Ранее инвестировал, у меня есть опыт инвестирования. И биткоин покупал, и эфир покупал, и BNB покупал", - заявил он.

При этом он отказался раскрывать личные инвестиционные доходы.

"И терял, и зарабатывал.  Давайте так, криптовалюта — это волатильный инструмент, поэтому, я считаю, мое личное мнение, если в это проинвестируете, лучше не ловить вот эту временную волатильность, а сидеть в долгую - именно тот капитал, который не жалко там потерять. Поэтому лучше в долгую проинвестировать, это мой подход", - посоветовал он.

Напомним, в конце июня мы подробно разбирали тему инвестиций. Рассматривалось, что такое инвестиции, как они работают, какими могут быть инвестиционные стратегии.

Также недавно в Нацбанке объяснили, почему нельзя объединить AIX и KASE. Речь о Казахстанской фондовой бирже (KASE) и бирже Astana International Exchange (AIX), которая работает в юрисдикции МФЦА.

Кроме того, вчера в центральном депозитарии попросили клиентов вывести российские ценные бумаги из Казахстана, иначе они могут оказаться замороженными. Это может быть связано с введением блокирующих санкций США в отношении Мосбиржи и ее структур, включая Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2133285-i-teryal-i-zarabatyval-glava-mcriap-o-svoem-opyte-investirovaniya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie