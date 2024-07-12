"И терял, и зарабатывал": глава МЦРИАП о своем опыте инвестирования

Новый глава МЦРИАП Жаслан Мадиев на брифинге рассказал о своем опыте инвестиций, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадиев заявил, что у него есть опыт инвестирования.

"Ранее инвестировал, у меня есть опыт инвестирования. И биткоин покупал, и эфир покупал, и BNB покупал", - заявил он.

При этом он отказался раскрывать личные инвестиционные доходы.

"И терял, и зарабатывал. Давайте так, криптовалюта — это волатильный инструмент, поэтому, я считаю, мое личное мнение, если в это проинвестируете, лучше не ловить вот эту временную волатильность, а сидеть в долгую - именно тот капитал, который не жалко там потерять. Поэтому лучше в долгую проинвестировать, это мой подход", - посоветовал он.

Напомним, в конце июня мы подробно разбирали тему инвестиций. Рассматривалось, что такое инвестиции, как они работают, какими могут быть инвестиционные стратегии.

Также недавно в Нацбанке объяснили, почему нельзя объединить AIX и KASE. Речь о Казахстанской фондовой бирже (KASE) и бирже Astana International Exchange (AIX), которая работает в юрисдикции МФЦА.

Кроме того, вчера в центральном депозитарии попросили клиентов вывести российские ценные бумаги из Казахстана, иначе они могут оказаться замороженными. Это может быть связано с введением блокирующих санкций США в отношении Мосбиржи и ее структур, включая Национальный расчетный депозитарий (НРД).