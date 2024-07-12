Запрет досрочных изъятий из ЕНПФ: решение могут принять до конца года, заявили в Нацбанке

Сегодня на брифинге Нацбанка председателя Тимура Сулейменова спросили, поддерживает ли НБ инициативу о полном запрете досрочного снятия денег из ЕПНФ для казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава НБ Тимур Сулейменов заявил, что пенсионная система в Казахстане нуждается в совершенствовании – сейчас она стабильна, но, если не предпринять "какие-то шаги", ситуация может измениться.

"Один из элементов пенсионной системы – это возможность досрочного изъятия пенсионных накоплений сверх порога достаточности. Будет ли он сохранен, будет ли повышен этот порог достаточности либо вообще отменена эта возможность, мне кажется, можно будет говорить после того, как мы всю эту систему посмотрим в целом, потому что у нас система очень непростая.

У нас есть солидарная пенсия, у нас есть пенсия базовая, выплачиваемая государствам, у нас есть накопительный компонент пенсии, поэтому пока мы все эти компоненты не посмотрим, как они друг с другом работают, как они будут влиять на те или иные группы населения, говорить об отдельном элементе, что "уже сегодня мы вот это сделаем или не сделаем, разрешим или не разрешим изъятие", пока я бы воздержался", – объяснил он.

Председатель Нацбанка добавил, что над анализом пенсионной системы в целом сейчас помимо самого банка работает Минтруда и соцзащиты, а также группа специалистов. Это будет продолжаться в течение года.

"Мы хотим до конца года к каким-то решениям прийти в целом по системе. И что будет с возможностью досрочного изъятия, будет понятно тогда", – подчеркнул Сулейменов.

Напомним, в 2024 году пороги минимальной достаточности для изъятия части пенсионных накоплений остались на уровне 2023 года.

При этом в мае прошлого года экс-министр финансов Ерулан Жамаубаев советовал казахстанцам не изымать накопленные деньги из фонда.

"Хотелось бы, чтобы ЕНПФ существовал стабильно. Во-первых, это наше будущее – будущее всех пенсионеров, в том числе и мои средства. Я ни одного тиына не изымал. Потому что я прекрасно понимаю, что это моя пенсия.

Во-вторых, я же не знаю, где буду работать в будущем. И эти накопления я не хотел бы тратить на каждодневные нужды, и (хотел бы – прим. ред.) оставить на будущее. Я надеюсь, что в Казахстане все так и поступят", – говорил он.

Напомним, что с 2021 года казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на улучшение жилищных условий, лечение и перевод управляющим инвестиционным портфелем.

При этом к изъятию доступна не вся накопленная сумма, а лишь та, что превышает порог минимальной достаточности (ПМД).

Данная мера была предпринята для того, чтобы сохранить основную функцию пенсионной системы – обеспечение вкладчиков пенсией в будущем. Поэтому для каждого возраста предусмотрен более высокий ПМД.