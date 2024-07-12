Глава Нацбанка высказался о выкупе KASE акций Мосбиржи

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге ответил, собирается ли KASE выкупить акции Мосбиржи (MOEX), поскольку ранее стало известно о наложенных на нее санкциях, пишет корреспондент NUR.KZ.

"Такой разговор идет. KASE не является подведомственной организацией Нацбанка. Да, мы там крупный акционер, но там есть еще порядка 30-ти акционеров - это практически весь финсектор, это все наши банки, страховые компании, поэтому мы не можем им звонить и говорить, как будет. Мы там один из акционеров только. Они (KASE - прим. ред.) сами должны отвечать на такие вопросы.

Поэтому я говорю только то, что знаю: да, разговор такой идет. Они хотят выкупить эту долю, с тем, чтобы эти санкционные риски вторичных санкций на них не распространялись. Потому что они продолжают большую международную деятельность, развиваются и хотят выстраивать отношения с партнерами. И один из акционеров, который находится под санкциями, им в этом, действительно, мешает", - сообщил Сулейменов.

Отметим, что сегодня глава Нацбанка сообщил, что объединение потенциала AIX (Астанинской международной биржи) и KASE стало также невозможным из-за того, что один из акционеров KASE - MOEX (Мосбиржа) - оказался под санкциями.

Ранее сообщалось, что Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро: Минфин США внес ее в санкционный список.

Тогда Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщала, что ограничения против Мосбиржи, которая является акционером KASE, никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE: биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.

После этого Тимур Сулейменов рассказывал, как наложение санкций на Московскую фондовую биржу повлияет на деятельность KASE.

Сегодня, 12 июля, Национальный банк Казахстана озвучил очередное решение по базовой ставке - она была снижена до 14,25% годовых.