Глава Нацбанка высказался о выкупе KASE акций Мосбиржи
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Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге ответил, собирается ли KASE выкупить акции Мосбиржи (MOEX), поскольку ранее стало известно о наложенных на нее санкциях, пишет корреспондент NUR.KZ.
"Такой разговор идет. KASE не является подведомственной организацией Нацбанка. Да, мы там крупный акционер, но там есть еще порядка 30-ти акционеров - это практически весь финсектор, это все наши банки, страховые компании, поэтому мы не можем им звонить и говорить, как будет. Мы там один из акционеров только. Они (KASE - прим. ред.) сами должны отвечать на такие вопросы.
Поэтому я говорю только то, что знаю: да, разговор такой идет. Они хотят выкупить эту долю, с тем, чтобы эти санкционные риски вторичных санкций на них не распространялись. Потому что они продолжают большую международную деятельность, развиваются и хотят выстраивать отношения с партнерами. И один из акционеров, который находится под санкциями, им в этом, действительно, мешает", - сообщил Сулейменов.
Отметим, что сегодня глава Нацбанка сообщил, что объединение потенциала AIX (Астанинской международной биржи) и KASE стало также невозможным из-за того, что один из акционеров KASE - MOEX (Мосбиржа) - оказался под санкциями.
Ранее сообщалось, что Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро: Минфин США внес ее в санкционный список.
Тогда Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщала, что ограничения против Мосбиржи, которая является акционером KASE, никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE: биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.
После этого Тимур Сулейменов рассказывал, как наложение санкций на Московскую фондовую биржу повлияет на деятельность KASE.
Сегодня, 12 июля, Национальный банк Казахстана озвучил очередное решение по базовой ставке - она была снижена до 14,25% годовых.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2133111-glava-nacbanka-vyskazalsya-o-vykupe-kase-akciy-mosbirzhi/