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Будет ли "Отбасы банк" оставаться единственным банком с выгодной ипотекой, спросили у главы НБ

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Дом-копилка лежит на деньгах
Дом-копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Главу Нацбанка Тимура Сулейменова сегодня на брифинге спросили, как долго "Отбасы банк" будет оставаться единственным банком с выгодной ипотекой в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я считаю так: рынок сейчас может практически все финансовые решения, которые делают государственные органы или организации, он может их делать, может быть, даже лучше, чем государственные организации.

У нас, если посмотреть историю, помните, раньше даже не было никогда коммерческих банков. Был госбанк СССР, Казахской ССР, в котором было все: кредит там брать, ссуду, займ, облигации государственного займа, платежи – все через один банк государственный.

Потом вдруг появилась куча банков, сотни банков коммерческих – то есть рынок пришел. Потом консолидировалось это все, и остался у нас сейчас 21 банк, и нам сейчас даже мысль не придет, что чтобы оплатить что-то, надо ходить в один государственный банк, в какую-то государственную организацию. Это все делает рынок", – объяснил Тимур Сулейменов.

Глава Нацбанка добавил, что концепцию, по которой изначально создавался "Отбасы банк", он считает оправданной. При этом пока предложений по добавлению к данной системе других банков не поступало.

"Но "Отбасы банк" когда создавался, он создавался по немецкой системе, что там был именно государственный банк. Может быть такая ситуация и оправдана. Я считаю, что она была точно оправдана, потому что она отработала, помогла десяткам тысяч людей накопить.

Может быть, что-то будет предложено в виде какого-то опорного банка в виде ЖССБ (Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" – прим. ред.), но и смогут на тех же условиях или лучше и БВУ (банки второго уровня – прим. ред.) участвовать в системе сбережений.

Пока деталей, прямо вот так сказать, что положили на стол предложение, и мы изучаем, – этого нет. Когда положат на стол предложение, мы свое мнение точно выразим. Но в целом мы, конечно, считаем, что именно рынок способен предлагать инструменты практически все те же, что и государство", – добавил Сулейменов.

Как сообщается на официальном сайте банка, АО "Отбасы банк" является единственным банком в стране, реализующим систему жилищных строительных сбережений. Система ЖСС направлена на улучшение жилищных условий населения через привлечение денег вкладчиков в жилищные строительные депозиты и предоставления им жилищных займов.

Напомним, в ноябре прошлого года появилась информация о том, что "Отбасы банк" может перестать быть банком второго уровня в Казахстане. Однако позже это заявление опровергли.

Тогда Тимур Сулейменов объяснял ситуацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2133102-budet-li-otbasy-bank-ostavatsya-edinstvennym-bankom-s-vygodnymi-ipotekami-sprosili-u-glavy-nb/

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