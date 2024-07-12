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"Мы живем в Казахстане, нас должен волновать тенге": Нацбанк сравнил курс доллара с картошкой на рынке

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Деньги лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Главу Нацбанка сегодня на брифинге спросили, как может измениться курс доллара в Казахстане – он ответил, что каждый раз при этом вопросе он будет "посылать месседж", передает корреспондент NUR.KZ.

Месседж, или посыл, Тимура Сулейменова, по его словам, заключается в том, что казахстанцев должна больше волновать национальная валюта – тенге.

"Я так понимаю, что вопрос, не знаю по каким причинам, но многих волнует, я еще раз подчеркну и каждый раз, когда меня будут про курс доллара спрашивать, я буду каждый раз этот месседж посылать.

Мы живем в Республике Казахстан, у нас национальная валюта - тенге. Мы ведем расчеты, получаем зарплату, кладем на депозит и получаем кредиты в тенге. Поэтому нас должен волновать именно наш тенге, как наш тенге, какая у нас инфляция складывается. Курс доллара должен нас волновать может в таких информационных целях, экспертных целях, и когда мы выезжаем за границу", - ответил глава Нацбанка.

Далее он разъяснил изменение курса доллара в форме доступной лекции и даже привел пример с продавцами картошки для понятности.

Фундаментальные факторы

"Фундаментальные факторы – это насколько сильна сама экономика, экономика находится в фазе роста либо деградирует – насколько она много продает, насколько много импортирует. Это вопрос торгового баланса и платежного баланса, сколько денег заходит и выходит – это вопрос инвестиций.

То есть это фундаментальные факторы, на которые не влияет никак рынок, на это влияет сама экономика в целом. Вот. Фундаментальные факторы у нас неплохие – темп роста у экономики замедлился по сравнению с прошлым годом, но тем не менее он есть – более 3%, экономика растет.

Инвестиции находятся тоже в позитивной зоне. Платежный баланс у нас с лагом подготавливается, за первый квартал платежный баланс у нас 1,8 миллиардов плюсом. Это все хороший фундаментальные факторы, чтобы тенге основался крепким", – пояснил Сулейменов.

Рыночные факторы. И картошка

"Что такое биржа? Это рынок, где продают товар. В данном случае этот товар – это доллар. Когда мы говорим о паре тенге-доллар, доллар для нас – это не валюта, это как товар. То есть, если этого товара продают много, много продавцов, которые продают один и тот же товар, значит цена на него упадет. Если продавцов немного, и они предлагают небольшие объемы – цена на него будет расти. Это можно сравнить, извиняюсь, хоть с картошкой, хоть с цементом, хоть с кирпичами.

То есть, когда мы на нашем рынке – на казахстанской фондовой бирже – продавали рыночно, то есть банки продавали, компании продавали доллар, и тут мы выходили, Нацбанк по просьбе правительства брал из Нацфонда небольшие объемы продавал на рынке, – это означало, что вот на базаре продавали картошку одни продавцы, а потом взяли откуда-то со склада, привезли еще два камаза, и начали продавать в гораздо больших объемах, из-за этого цена на этот продукт снизилось. Но как только эти камазы уехали, а другие не подъедут, цена придет в фундаментальное равновесие. Поэтому сейчас тенге приблизился к своим фундаментальным значениям", – разъяснил глава Нацбанка.

Что будет происходить во второй половине года

"По экономике – это фундаментальный фактор, их быстро изменить нельзя, и не можешь быстро вот так нарастить, или привлечь 5 млрд инвестиций. Поэтому фундаментальные факторы будут оставаться такими же, а какие будут рыночные – появятся ли дополнительные транспорты из Нацфонда, чтобы мы опять продавали больше валюты, это вопрос к министерству финансов, правительству.

Вероятность такая есть, да, что трансферты потребуются для балансировки бюджета, для выполнения всех социальных и иных обязательств правительства перед нами всеми. Это может влиять на курс в понижательном направлении, что курс доллара от этого может уйти опять, как в первом полугодии – мы этого не исключаем", – добавил Сулейменов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2133039-my-zhivem-v-kazahstane-nas-dolzhen-volnovat-tenge-nacbank-sravnil-kurs-dollara-s-kartoshkoy-na-rynke/

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