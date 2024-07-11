Кожаный плащ за 800 тыс. тенге заказала прокуратура ЗКО

Пошив кожаного плаща за 800 тысяч тенге заказала прокуратура Западно-Казахстанской области. Конкурс объявили на сайте государственных закупок, передает "Мой город".

В дополнительной характеристике говорится, что поставщик должен пошить плащ для государственного советника юстиции. Изделие должно быть из натуральной кожи черного цвета с подстежкой из меха черного цвета. Воротник должен быть из натурального каракуля. К плащу поставщик должен приложить утеплитель, погоны, пуговицы и шевроны.

"Поставщик должен обеспечить высокое качество всех материалов для пошива плаща и после заключения договора в течение 10 календарных дней должен предоставить образцы используемых материалов заказчику для согласования", - говорится в технической спецификации.

Мерки должны сниматься на рабочем месте, то есть в здании прокуратуры ЗКО. Срок устранения несоответствий не должен превышать трех календарных дней. Поставщик должен заранее согласовать с заказчиком материал изделия. Гарантийный срок на изделие - один год. Кстати, транспортные расходы входят в стоимость договора.

В областной прокуратуре сообщили, что 6 июня закупка была объявлена в связи со служебной необходимостью. Конкурс проводился на портале государственных закупок способом запроса ценовых предложений.

"13 июня государственная закупка признана несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения от ТОО "Камода". В тот же день порталом государственных закупок автоматически создано электронное приглашение поставщику ТОО "Камода".

По итогам государственных закупок от 18 июня решено заключить договор о государственных закупках способом "из одного источника посредством электронных закупок" с приглашенным поставщиком ТОО "Камода", - прокомментировали в надзорном органе.

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