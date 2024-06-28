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Подорожают ли кредиты из-за нового Налогового кодекса, рассказали в Нацбанке

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Монеты и банкноты тенге
Монеты и купюры тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В кулуарах парламента глава Нацбанка прокомментировал предложение МНЭ и Минфина поднять корпоративный подоходный налог с 20% до 25% для банков, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках нового Налогового кодекса предлагается повысить КПН (корпоративный подоходный налог — прим.ред.) для игорного и банковского секторов до 25%. Общеустановленная ставка при этом предлагается на уровне 20%.

Главу Нацбанка Тимура Сулейменова спросили – подорожают ли от этого кредиты в Казахстане.

"Во-первых, это предложение Министерства экономики, Министерства финансов. Оно еще не обрело какой-то конечной формы. Мы считаем (Нацбанк – прим.авт.), что банки приравнивать к игорным заведениям, букмекерским конторам ни в коем случае нельзя.

Да, у банков были последние два года относительно успешные. Как вы знаете, этому способствовала высокая базовая ставка. В целом по миру, и у нас, в том числе. Они заработали неплохо. Но в целом банки — это не суперприбыльная какая-то отрасль, это не нефтянка, это, тем более, не игорный бизнес. Поэтому, на наш взгляд, выделять их и наказывать более высокой ставкой КПН не совсем верно", — заявил Сулейменов.

Глава Нацбанка добавил, что если КПН в 25% будет предложен для всех секторов — для обработки, нефти, газа и так далее — то Нацбанк не будет возражать против этого. Но Нацбанк будет против, если КПН банковского сектора будет выше других.

Касательно возможности подорожания кредитов для казахстанцев, если КПН для банков все-таки поднимут, Тимур Сулейменов сообщил:

"Я бы сейчас не рассматривал этот вопрос как предметный, потому что это всего лишь один из многих вариантов, который может быть".

Ранее сообщалось, что время на рассмотрение заявок по кредитам хотят увеличить в Казахстане.

Напомним, в конце сентября прошлого года вопрос о закредитованности казахстанцев поднял на заседании мажилиса депутат Берик Бейсенгалиев. Он высказал мнение, что граждане вынуждены закрывать одни кредиты другими.

В Казахстане, по словам депутата, снижается кредитование юрлиц, но при этом растет число потребительских займов — население становится чрезмерно закредитованным. Депутат предлагал как одну из действенных мер — запретить предоставление потребительского займа и микрокредита гражданам при наличии просроченной задолженности по займам свыше 90 дней. Кроме этого, им же предложено ограничить выдачу потребительских кредитов лицам до 21 года без подтверждения официальных доходов и снизить с 56% ничем не обоснованный размер годовой эффективной ставки.

В октябре стало известно, что в крупных городах Казахстана откроются офисы, в которых жителям страны будут помогать решать проблемы с просроченными займами. Группы экспертов при таких офисах должны будут консультировать граждан по вопросам урегулирования просроченной задолженности перед банками и МФО, с дальнейшим оказанием помощи в планировании бизнеса и в трудоустройстве.

Тогда же АРРФР было предложено отменить в Казахстане онлайн-микрокредиты "до зарплаты" со ставкой до 20% на 45 дней. Предполагалось, чтобы компании онлайн-кредитования могут продолжить свою деятельность в Казахстане, но выдавать микрокредиты на любой срок они будут по единой ставке, которую установят для таких организаций.

В начале декабря прошлого года стало известно, что казахстанцам с проблемными кредитами хотят запретить выдачу новых. В АРРФР озвучили предлагаемые поправки в законы по снижению уровня закредитованности населения.

В начале года в интервью одной из казахстанских газет президент Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность закредитованностью казахстанцев и нарастания долгов по потребительским кредитам. Токаев тогда поручил ужесточить регулирование потребительского кредитования и деятельности коллекторских компаний.

В конце мая стало известно, что казахстанцы смогут через eGov устанавливать запрет на оформление кредитов на свое имя.

Ранее также стало известно, что среднерыночные ставки по кредитам для рядовых граждан в Казахстане снова выросли и достигли 20,8% годовых. Это максимальное значение за долгие годы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2125644-podorozhayut-li-kredity-iz-za-novogo-nalogovogo-kodeksa-rasskazali-v-nacbanke/

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