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Что было с курсом доллара в последние две недели в Казахстане, объяснили в Нацбанке

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Банкноты тенге и доллары
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В кулуарах парламента глава Нацбанка объяснил изменения курса тенге к доллару в последние две недели в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Как вы видите, курс стабилизировался, как мы и говорили. Это была коррекция, как мы говорили, напомню наш разговор после прошлого совместного заседания палат - в течение почти 6-ти месяцев Национальный банк в силу имеющихся у республиканского бюджета определенных проблем с деньгами, там было недопоступление налогов по КПН, по НДС и так далее, мы были вынуждены конвертировать значительные объемы трансферта из национального фонда.

За 5 месяцев мы конвертировали почти 70% всего годового объема. Что это значит? Это значит, что деньги в валюте, которые мы храним в Нацфонде, конвертировались на казахстанской бирже. Значит, валюты было больше. Соответственно, когда больше предложения валюты, это влияет на курс доллара. Он был, можно сказать, не фундаментально низким", - заявил глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

Он добавил, что курс возвращается к своим "фундаментальным значениям".

"Сейчас коррекция происходит, потому что вместо 850 миллионов мы продаем 400-450, присутствие Национального банка на рынке уменьшилось вдвое - на это и реагирует курс, это правильно, потому что он возвращается к своим фундаментальным значениям, примерно к тем значениям, которые сейчас", - добавил Сулейменов.

Напомним, 21 июня доллар США подорожал почти на 5 тенге. Тогда же глава Нацбанка прокомментировал заявления о том, что казахстанцы не могли купить доллары, и рассказал о прогнозе дальнейшего курса доллара к тенге.

Подорожание доллара наблюдалось и 18 июня, в результате дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже — сразу на 5 тенге. За день до этого "американец" прибавил еще 2 тенге.

В ассоциации финансистов позже высказались о росте курса доллара, назвав его максимальным за последние 9 месяцев.

Также ранее эксперт рассказал, есть ли риск новой девальвации тенге в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2125617-chto-bylo-s-kursom-dollara-v-poslednie-dve-nedeli-v-kazahstane-obyasnili-v-nacbanke/

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