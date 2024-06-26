Дуйсенова прокомментировала возможный запрет на снятие пенсионных "излишков"

Заместитель премьер-министр по социальным вопросам Тамара Дуйсенова в кулуарах мажилиса прокомментировала предложение ввести запрет на снятие пенсионных из ЕНПФ, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова сообщила, что сегодня законодательно закреплено, что казахстанцы могут изымать с ЕНПФ активы, которые выше установленного порога.

"Поступило предложение от наших экспертов – финансистов и экономистов, что необходимо приостановить изъятия из ЕНПФ в связи с тем, что пенсионные деньги — это доход лиц, который они будут получать в период пенсионного возраста. Когда выйдут на пенсию.

Сейчас этот вопрос будет рассматриваться, обсуждаться. В ходе обсуждений рассмотрим это все. Сегодня это только предложение", — сказала она.

Предложение, по словам Тамары Дуйсеновой, будет в установленном порядке рассмотрено с точки зрения интересов как граждан, так и с точки зрения интересов будущих пенсионеров.

"Сейчас Минтруда и ЕНПФ должны провести актуарные расчеты. И только по ним можно будет дать ответ — нужно ли остановить или же мы будем продолжать с учетом и доходности, которую получаем на свои накопления.

Я поддержу только тогда, когда увижу актуарные расчеты, когда увижу, что у каждого из нас здесь достаточные накопления, по которым мы завтра сможем получать адекватную пенсию. Выйти на пенсию и получать минимальный размер, и приходить за АСП — думаю, это будет не совсем правильно", — резюмировала заместитель премьер-министра.

Ранее сообщалось, что пенсионные накопления обесцениваются в Казахстане. С начала года доходность пенсионных активов под управлением Нацбанка Казахстана достигла 3,49% при инфляции в 3,5%. Таким образом накопления обесцениваются.

Сообщалось также, что из ЕНПФ изъяли больше денег, чем выплатили пенсионерам в Казахстане. Выплаты из ЕНПФ за 5 месяцев составили 367,3 млрд тенге. На жилье и лечение вкладчики изъяли 151,5 млрд тенге, а пенсионерам выплатили лишь 81,6 млрд тенге.

Мы также писали, смогут ли казахстанцы снимать пенсионные накопления, если государство изымет деньги из ЕНПФ.

Стоит отметить, что ранее казахстанские эксперты предложили ряд улучшений, которые должны повысить эффективность работы пенсионной системы и обеспечить граждан адекватным уровнем выплат в будущем.