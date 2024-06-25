"Это нормальная сумма?": в Минтруда высказались о запрете изъятия казахстанцами денег из ЕНПФ

На брифинге в кабмине Светлана Жакупова высказалась о мнении экспертов, которые предлагают исключить возможность раннего изъятия своих пенсионных из ЕНПФ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Поступают предложения экспертов, где эксперты предлагают исключить возможность раннего изъятия пенсионных накоплений, потому что это влияет на адекватность пенсионных выплат в далеком будущем", – сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова

Глава Минтруда напомнила, что пенсионная система в Казахстане трехуровневая. Первый уровень – базовый, второй – обязательный, за счет пенсионных накоплений, третий – когда казахстанцы добровольно отчисляют пенсионные отчисления.

"Солидарный уровень, который формируется в обязательном, там исчисление стажа участия в пенсионной системе до 1 января 1998 года, к сожалению, уже сворачивается. И вот, основная часть молодежи до 1 января 1998 года не имеют трудового стажа, то есть, они рассчитывают на свои пенсионные накопления и рассчитывают на базовую пенсию.

И вот представьте – молодой человек, в соответствии с действующим законом, изымает основную часть (пенсионных – прим. ред.), и когда он подходит к пенсионному возрасту и выплатам, он начинает все получать в минимальном размере – 60% от МЗП и плюс оставленные по порогу достаточности в минимальном значении пенсионные отчисления.

Если привести пример: сегодня размер выплаты по накопительной системе – 34 тысячи тенге. Вы считаете, это нормальная сумма? Нет, конечно. Получается, если изъяли пенсионные накопления и вышли на пенсию, они получают по 34 тысячи тенге. Поэтому мы говорим, что эксперты правы в двух вещах: базовая пенсия должна быть адекватной и должна исчисляться по-другому, плюс, прекратить практику изъятия из ЕНПФ", – разъяснила свое мнение Жакупова.

Сегодня сообщалось о том, что эксперты предложили вложить деньги из ЕНПФ в другие инструменты. Среди выдвинутых предложений было и изменение инвестиционной политики по отношению к накопительной части пенсионных денег.

Также мы писали о том, что количество условных счетов казахстанцев, на которые поступает новый пенсионный взнос, достигло почти 3,8 млн единиц. Общая сумма накоплений превысила 77,5 млрд тенге.

Накануне стало известно, что из ЕНПФ изъяли больше денег, чем выплатили пенсионерам в Казахстане. Выплаты из ЕНПФ за 5 месяцев составили 367,3 млрд тенге. На жилье и лечение вкладчики изъяли 151,5 млрд тенге, а пенсионерам выплатили лишь 81,6 млрд тенге.

Также сообщалось, что с начала года доходность пенсионных активов под управлением Нацбанка Казахстана достигла 3,49% при инфляции в 3,5%. Таким образом, накопления обесцениваются.