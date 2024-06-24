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Национальное рейтинговое агентство создадут в Казахстане

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Калькулятор и монеты
Калькулятор и монеты. Иллюстративное фото: iStock / Getty Images Plus

На брифинге по результатам программы FSAP глава АРРФР заявил о создании в Казахстане Национального рейтингового агентства, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила глава АРРФР Мадина Абылкасымова, законопроект о Национальном рейтинговом агентстве разработан для развития инфраструктуры финансового.

"Казахстанское рейтинговое агентство необходимо для обеспечения рынка качественными, объективными и доступными рейтинговыми услугами. Появление такого рейтингового агентства позволит расширить финансирование реального сектора экономики через рынок облигаций, снизит риски финансовой стабильности, а также позволит создать собственный центр компетенций в области независимой оценки кредитных рисков", – заявила Мадина Абылкасымова.

Участниками рейтингового агентства, по ее словам, станут казахстанские финорганизации, инфраструктурные организации финансового рынка, институты развития.

Законопроект планируют внести в парламент до конца этого года.

"В настоящее время рынок рейтинговых услуг Казахстана представлен международными рейтинговыми агентствами S&P, Moody's и Fitch.

Дополнительно постановлением правления АРРФР от 31 июля 2023 года были приняты процедуры признания иностранных рейтинговых агентств на основании квалификационных критериев. В соответствии с данной процедурой за прошедшее время были признаны крупнейшие российские кредитные рейтинговые агентства АКРА и Эксперт РА, которые подтвердили соответствие установленным критериям. При этом на пространстве ЕАЭС на сегодня работают пять кредитных рейтинговых агентств – четыре российских, одно – белорусское", — сообщила глава агентства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2123154-nacionalnoe-reytingovoe-agentstvo-sozdadut-v-kazahstane/

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