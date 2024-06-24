От плановых проверок бизнеса хотят отказаться в Казахстане

Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге СЦК рассказал о планах пересмотреть политику по проверке бизнеса, передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Биржанов сообщил, что по действующему Налоговому кодексу, необходимо было составлять планы проверок на первое, затем на второе полугодие. На текущий год запланировано было 1200 таких проверок.

"Согласно проекту нового Налогового кодекса, таких проверок не будет. Самое главное – у нас идет принцип доверия, открытости, и мы будем отказываться от плановых проверок. Со следующего года с внедрением Налогового кодекса плановые проверки у нас отменяются. Они будут проводиться в исключительных случаях, когда риски есть неуплаты и это будут очень редкие случаи", – заявил он.

По его словам, проведение проверок перейдет в цифровой формат через "Кабинет налогоплательщика".

Сегодня замглавы Минфина ответил на критику нового Налогового кодекса, который называли "карательной книгой" и инструментом уничтожения казахстанского бизнеса. 21 июня был опубликован проект нового Налогового кодекса РК.

Сегодня также сообщалось о новых налоговых режимах для малого бизнеса в Казахстане, которые предлагаются в проекте нового Налогового кодекса.

Разработка нового Налогового кодекса в Казахстане

О создании нового Налогового кодекса заявлял глава государства в своем послании народу еще в начале сентября 2022 года.

Позже сообщалось, что изменения в кодексе коснутся не только бизнеса, но и рядовых граждан – для них будут исключены и дифференцированы некоторые госпошлины, а также расширится список необлагаемых налогом доходов.

Кроме того, ожидается, что в новом кодексе появится налог на роскошь. В сентябре 2023 года вице-министр экономики Азамат Амрин заявлял об обсуждении вопроса увеличения НДС с 12 до 16%.

При этом Касым-Жомарт Токаев отмечал, что новый кодекс должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет.

Однако, как подчеркивал Токаев, повышение НДС с 12 до 16 процентов – это не панацея.

Позже министр нацэкономики Нурлан Байбазаров комментировал слова президента и отмечал, что подходы к разработке проекта будут пересмотрены в соответствии с поручениями главы государства.

Ранее президент также упоминал новый Налоговый кодекс, высказывая мнение о том, что может "разогнать" экономику Казахстана.