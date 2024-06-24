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"Это политика уничтожения бизнеса": в Минфине ответили на критику нового Налогового кодекса

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Ержан Биржанов
Ержан Биржанов. Фото: t.me/KZgovernment

На брифинге СЦК замглавы Минфина ответил на критику нового Налогового кодекса, который называли "карательной книгой" и инструментом уничтожения казахстанского бизнеса, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист на брифинге отметила, что представители малого и среднего бизнеса (МСБ) активно высказываются о новом проекте Налогового кодекса: кто-то называет его глобальной политикой против МСБ, кто-то – "карательной книгой".

Один из депутатов также заявил, что новый кодекс отправит бизнес Казахстана в нокдаун, поскольку снижение порога для спецналогового режима с 2 млрд до 500 млн тенге приведет к сокращению бизнеса.

"По специальным налоговым режимам. Сегодня вопрос поднимают по снижению порога по розничному налогу. Порог розничного налога составляет 2,2 млрд тенге, и они (предприниматели – прим. ред.) не являются плательщиками на добавленную стоимость. Ставка налога у нас составляет 4% по физлицам, и она может быть снижена решением региональных маслихатов.

Есть другая категория налогоплательщиков – это упрощенная декларация, где 1,9 млн налогоплательщиков применяют этот режим. Есть ограничения как по налогу на добавленную стоимость, то есть более 20 тысяч МРП – и ты автоматически становишься плательщиком налога на добавленную стоимость. Ставка налога, соответственно, 3%, то есть это большая нагрузка.

В рамках нового кодекса мы создаем благоприятные условия как раз большинству налогоплательщиков. Это 1,9 млн – мы их порог увеличиваем, ставку снижаем, учет вести не надо. То есть мы ряд преимуществ делаем для 95% налогоплательщиков", – заявил вице-министр Ержан Биржанов.

Он добавил, что сейчас пользующиеся порогом в 2,2 млрд тенге для спецналогового режима бизнесмены зарабатывают в день до 5 млн тенге – таким образом, у них хороший оборот, но они не платят налоги.

"Поэтому мы говорим – давайте мы создадим условия для большинства налогоплательщиков, а кто имеет сеть ресторанов, есть магазины, которые по всему Казахстану размещены, почему они должны работать по специальному налоговому режиму – это крупные плательщики, они должны платить налоги соответственно. (…) Потому что (иметь доход – прим. ред.) 2 млрд тенге и не платить НДС – это ни в одной стране такого льготного режима нет, поэтому мы сейчас как раз пересматриваем такой подход", – добавил вице-министр.

По его мнению, вопросы с критикой нового Налогового кодекса, "порой поднимают налогоплательщики, которые имеют сети ресторанов или магазинов не только в Казахстане, но и в других странах".

"Как это можно понять? Они должны, скорее всего, работать как большая международная компания, корпорация, а специальный налоговый режим создавался для того, чтобы бизнесу оказать поддержку, чтобы он не содержал бухгалтерию, процессы у него были простые.

А если у компаний есть торговые точки в других городах, других странах, наверное, они должны вести правильный учет и работать в общественном режиме", – добавил Биржанов.

Добавим, согласно определению из Налогового кодекса РК, специальный налоговый режим – это особый порядок исчисления и уплаты отдельных видов налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также представления налоговой отчетности по ним для отдельных категорий налогоплательщиков.

Напомним, 21 июня был опубликован проект нового Налогового кодекса РК.

Сегодня также сообщалось о новых налоговых режимах для малого бизнеса в Казахстане, которые предлагаются в проекте нового Налогового кодекса.

Разработка нового Налогового кодекса в Казахстане

О создании нового Налогового кодекса заявлял глава государства в своем послании народу еще в начале сентября 2022 года.

Позже сообщалось, что изменения в кодексе коснутся не только бизнеса, но и рядовых граждан – для них будут исключены и дифференцированы некоторые госпошлины, а также расширится список необлагаемых налогом доходов.

Кроме того, ожидается, что в новом кодексе появится налог на роскошь.

В сентябре 2023 года вице-министр экономики Азамат Амрин заявлял об обсуждении вопроса увеличения НДС с 12 до 16%.

При этом Касым-Жомарт Токаев отмечал, что новый кодекс должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет.

Однако, как подчеркивал Токаев, повышение НДС с 12 до 16 процентов – это не панацея.

Позже министр нацэкономики Нурлан Байбазаров комментировал слова президента и отмечал, что подходы к разработке проекта будут пересмотрены в соответствии с поручениями главы государства.

Ранее президент также упоминал новый Налоговый кодекс, высказывая мнение о том, что может "разогнать" экономику Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2123019-eto-politika-unichtozheniya-biznesa-v-minfine-otvetili-na-kritiku-novogo-nalogovogo-kodeksa/

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