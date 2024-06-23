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Что аким ВКО имеет против гречки из Германии

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Ермек Кошербаев
Ермек Кошербаев. Фото: instagram.com/shko.akim.official

Год назад Восточно-Казахстанскую область возглавил Ермек Кошербаев. Ранее он работал в МИД, поэтому видит не только перспективы развития отдельного региона, но и глобальные процессы, которые происходят в мире, пишет YK-news.kz.

Как отмечает издание, во многих заявлениях Ермека Кошербаева, прозвучавших за год, содержится идея развития продовольственного рынка региона с опорой на собственный агропромышленный сектор. Правда, для этого нужно организовывать крупные производства.

"У нас в Казахстане нет сертификации, бренда как такового. Сегодня в Германии покупаем гречку. Написано, что продукция немецкой компании. На самом деле сделано в Казахстане. Но в Казахстане нет компании, которая сертифицирует продукты. Чтобы попасть на рынок, нужна сертификация.

Наше сельское хозяйство мелкотоварное. Это главная проблема. Из-за этого мы не можем добиться нужного стандарта продукции, соблюдения технического регламента и качества. Если мы будем дальше развивать кооперативное движение, люди будут объединяться, то со временем у нас появится продукция должного уровня и качества", - считает аким ВКО.

Напомним, Ермек Кошербаев возглавил регион 16 июня 2023 года. До этого он был чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Ранее аким ВКО продемонстрировал своим подчиненным овощные закуски, купленные им в магазинах региона, и остался недоволен тем, что все они импортного производства.

"У нас огромный рынок, но если внимательно посмотреть, то большая часть продуктов производится за пределами нашего региона и даже нашей страны. Это значит, деньги уходят из оборота нашей области. Акимам городов и районов нужно просчитать баланс собственного производства и потребления", - поручил Ермек Кошербаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2122485-chto-akim-vko-imeet-protiv-grechki-iz-germanii/

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