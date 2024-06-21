Парламент утвердил отчеты правительства и ВАП о республиканском бюджете

На совместном заседании палат парламента депутаты утвердили отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно озвученным отчетам, сложилось недопоступление налогов в республиканский бюджет — 1,4 трлн тенге, и в Нацфонд — 1,6 трлн тенге.

Долг правительства на 1 января 2024 года составил 25 трлн тенге. В его структуре 72% составляет внутреннее заимствование, направляемое на финансирование дефицита бюджета.

Неосвоение расходов за 2023 год составило 73 млрд тенге, неэффективное использование бюджетных средств — 489 млрд тенге.

"Одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на неэффективное использование средств, является слабая проработка целей, индикаторов и показателей результатов на этапе планирования. По 50% всех макроиндикаторов отсутствуют данные об исполнении, поскольку они опираются на данные статистики и формируются значительно позже отчетного периода.

Ряд рекомендаций ВАП к отчету за 2022 год не исполнен и находится на стадии проработки в рамках новых Бюджетного и Налогового кодексов. Это касается проведения на системной основе оценки эффективности налоговых льгот, обеспечения главенства стратегического планирования над бюджетным, пересмотра дивидендной политики.

По итогам 2023 года этот перечень дополнен такими рекомендациями, как фиксирование объема расходов, направляемых на развитие, расширение в отчете охвата всего сектора госуправления, включая внебюджетные фонды, усиление показателей долговой устойчивости", — сообщают в парламенте.

По итогам голосования за утверждение отчетов проголосовали 48 депутатов сената и 73 депутата мажилиса, воздержались — 1 депутат сената и 7 депутатов мажилиса, против проголосовали 14 депутатов мажилиса.

Сегодня на совместном заседании палат парламента глава Высшей аудиторской палаты заявил, что главная проблема республиканского бюджета страны — хронический дефицит бюджета. Алихан Смаилов акцентировал внимание на том, что некоторые министерства, которые реализуют проекты на бюджетные деньги, работают не в своей компетенции. Это, по словам Смаилова, вытекает в "риски двойного финансирования и отсутствие ответственности за конечный результат".

В мае сообщалось, что депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в работу отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год. Сообщалось, что дефицит бюджета Казахстана составил 3,1 трлн тенге.

Позже Минфин представил проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". В документе было указано, сколько средств хотят взять из Нацфонда в 2024 году.

В октябре прошлого года мы также рассказывали, на какие регионы тратится больше всего бюджетных денег в Казахстане.

Сегодня на совместном заседании палат также выступил премьер-министр Олжас Бектенов, который рассказал, что будет с экономикой Казахстана в 2024 году.