"Инопродукцию продают под брендом "Сделано в Казахстане": Ашимбаев раскрыл механизмы манипуляций при госзакупках

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе обсуждения закона "О государственных закупках" выступил с резкой критикой в адрес некоторых поставщиков, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев, ссылаясь на анализ статданных, сообщил, что 80% коррупционных правонарушений в стране связаны с госзакупками.

"Чтобы уменьшать такого рода правонарушения, нужна система мониторинга, система контроля, которая работала бы не постфактум, а превентивно. И очень надеемся, что данный закон, если он будет поддержан депутатами, будет способствовать созданию такой системы", — сказал спикер сената.

При этом спикер указал на важность поддержки казахстанских производителей, увеличения доли казахстанского содержания в государственных закупках.

"Сейчас по имеющейся статистике 50% уже обеспечивается казахстанского содержания в госзакупках. Но, в то же время, мы встречаемся с предпринимателями, и они поднимают вопрос о том, что некоторые поставщики якобы поставляют казахстанскую продукцию, в то же время они манипулируют, поставляют продукцию других стран, туда ставят какой-то, видимо, свой логотип, что "сделано в Казахстане". Ии тем самым участвуют в тендерах и имеют возможность выигрывать за счет демпинга, за счет низкой цены.

В некоторых странах есть большие объемы производства, соответственно, себестоимость ниже. Они это используют и проходят через эти тендеры", — заявил он.

Ашимбаев выразил надежду на то, что после принятия закона госорганы выстроят соответствующую работу по поддержке реальных казахстанских производителей, которые выпускают собственную продукцию, создают рабочие места, платят налоги.

"Здесь также нужна система мониторинга — общественного. Надо выявлять такого рода недобросовестные компании, пресекать их деятельность, привлекать к ответственности. И мы считаем, что это тоже одно из важных направлений, которое в дальнейшем будет вытекать, если этот закон будет принят и подписан главой государства", — резюмировал Маулен Ашимбаев.

Весной этого года стало известно, что госзакупки сделают более прозрачными в Казахстане. Отмечалось, что при организации госзакупок выбор победителя будет определять автоматическая система, учитывая опыт и репутацию конкурсантов, а не только низкую цену. Проект был принят в мажилисе.

Ранее наиболее важным критерием для победы считалась низкая стоимость, предложенная конкурсантами. Теперь же большее значение будут иметь такие факторы, как квалификация и репутация поставщика товаров или услуг. Также планируется ввести общественный мониторинг госзакупок.

Напомним, ранее в СКО надзорный орган отменил 20 госзакупок с нарушениями и предотвратил расходование бюджетных средств на сумму 7,1 млрд тенге — были выявлены грубые нарушения законодательства о государственных закупках.

В области Ұлытау сотрудники прокуратуры с начала года отменили 12 государственных закупок на общую сумму 3,7 млрд тенге. К дисциплинарной ответственности привлекли 9 должностных лиц, а к административной - 17.

В Алматы волонтеры республиканского проекта "Антикоррупционное волонтерство" нашли нарушения в системе госзакупок более чем на 300 млн тенге. В городе к проекту присоединились уже более 250 активистов.

При проведении одного из тендеров в ВКО и вовсе оказались опубликованы инструкции как выиграть в конкурсе.

Добавим, что согласно п. 14 ст. 2 Закона РК "О государственных закупках" государственные закупки — это приобретение заказчиками товаров, работ, услуг полностью или частично за счет бюджетных средств, выделенных из Фонда поддержки инфраструктуры образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) собственных доходов, за исключением доходов международных аэропортов, связанных с оказанием услуг нерезидентам Казахстана.

Наиболее распространенный источник приобретения таких товаров, работ или услуг — это именно бюджетные средства.