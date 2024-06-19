Прокуратура обжаловала в суде действия КТЖ

Прокуратурой обжалованы в суде действия "Қазақстан темір жолы" по сдаче в аренду станционных путей, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, защита экономических интересов государства - одно из приоритетных направлений прокурорского надзора. В этой сфере регулярно выявляются нарушения законности при распоряжении своими активами со стороны государственных организаций.

"В ходе последнего анализа установлены факты оказания территориальными подразделениями АО "НК "КТЖ" необоснованного предпочтения при распоряжении государственным имуществом.

Так, железнодорожный оператор в течение 3-х лет предоставлял во временное владение АО "Востокмашзавод" станционные пути, не подлежащие передаче в имущественный наем, что позволило арендаторам избежать обязательные выплаты за простой вагонов на сумму порядка 4 миллиардов тенге", - рассказали в Главной транспортной прокуратуре.

В этой связи прокуратурой заявлены иски в суды области Абай, Актюбинской, Жамбылской и Карагандинской областей с требованием о расторжении договоров аренды.

В настоящее время иски надзорного органа удовлетворены в полном объеме. Решения судов пока не вступили в законную силу.

По информации официального сайта, АО "НК "КТЖ" - это транспортно-логистический холдинг, оператор магистральной железнодорожной сети Республики Казахстан, национальный железнодорожный перевозчик грузов и пассажиров.

Направления деятельности компании:

услуги магистральной железнодорожной сети;

железнодорожные грузовые перевозки;

железнодорожные пассажирские перевозки;

транспортно-логистические услуги;

оперирование грузовыми вагонами.