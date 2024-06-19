"Не вкладывайте все свои активы": глава МЦРИАП дал казахстанцам совет по рынку криптовалюты

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев сегодня в кулуарах мажилиса дал совет казахстанцам, как не потерять деньги, вкладываясь в криптовалюту, передает корреспондент NUR.KZ.

Жаслан Мадиев сообщил, что рынок криптовалюты – это очень волотильный рынок.

"Всем вам, если вы вкладываете в нее, мои рекомендации: не вкладывать все свои активы, а только те, которые вы готовы потерять, потому что волотильность высокая. Пусть это будет 5-10% ваших активов, но однозначно не все.

Большая перспектива и будущая перспектива у рынка цифровых активов и криптовалют, я в это верю, потому что это технология. Эффект, который может осуществить рынок блокчейна и криптовалют по передаче стоимости, по экспертным оценкам, в 10 раз больше, чем когда интернет оказал на передачу информации", – сообщил он.

При этом министр отметил, что этот рынок прозрачен.

"Если вычислены кошельки, через блокчейн можно выявить какие суммы двигаются. И те схемы финансирования терроризма, которые происходят в фиатной валюте (не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги – прим. ред.) или кэшевые операции, отследить на самом деле сложнее.

То, что вы говорите терроризм и так далее – это просто легко выявить, и вот наружу выдается с использованием криптовалют, но то, что не в рамках криптовалют просто выявить сложно. Но на самом деле я не исключаю, что кейсов намного больше там", – добавил он.

При этом ранее мы рассказывали о таком способе хищения средств, как "отравление" адресов при блокчейн-сделках. Эксперты объясняли, как защититься от подобной угрозы.

Также наши журналисты объясняли, как купить криптовалюту без специальных площадок и знаний.

Тем не менее, подчеркивалось, что любой финансовый инструмент – депозиты, акции, облигации, золото – имеет свои риски, которые могут привести к потере денег.