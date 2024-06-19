Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Не вкладывайте все свои активы": глава МЦРИАП дал казахстанцам совет по рынку криптовалюты

Опубликовано:

Токены разных криптовалют лежат на ноутбуке
Криптовалюта. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев сегодня в кулуарах мажилиса дал совет казахстанцам, как не потерять деньги, вкладываясь в криптовалюту, передает корреспондент NUR.KZ.

Жаслан Мадиев сообщил, что рынок криптовалюты – это очень волотильный рынок.

"Всем вам, если вы вкладываете в нее, мои рекомендации: не вкладывать все свои активы, а только те, которые вы готовы потерять, потому что волотильность высокая. Пусть это будет 5-10% ваших активов, но однозначно не все.

Большая перспектива и будущая перспектива у рынка цифровых активов и криптовалют, я в это верю, потому что это технология. Эффект, который может осуществить рынок блокчейна и криптовалют по передаче стоимости, по экспертным оценкам, в 10 раз больше, чем когда интернет оказал на передачу информации", – сообщил он.

При этом министр отметил, что этот рынок прозрачен.

"Если вычислены кошельки, через блокчейн можно выявить какие суммы двигаются. И те схемы финансирования терроризма, которые происходят в фиатной валюте (не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги – прим. ред.) или кэшевые операции, отследить на самом деле сложнее.

То, что вы говорите терроризм и так далее – это просто легко выявить, и вот наружу выдается с использованием криптовалют, но то, что не в рамках криптовалют просто выявить сложно. Но на самом деле я не исключаю, что кейсов намного больше там", – добавил он.

При этом ранее мы рассказывали о таком способе хищения средств, как "отравление" адресов при блокчейн-сделках. Эксперты объясняли, как защититься от подобной угрозы.

Также наши журналисты объясняли, как купить криптовалюту без специальных площадок и знаний.

Тем не менее, подчеркивалось, что любой финансовый инструмент – депозиты, акции, облигации, золото – имеет свои риски, которые могут привести к потере денег.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2120268-ne-vkladyvayte-vse-svoi-aktivy-glava-mcriap-dal-kazahstancam-sovet-po-rynku-kriptovalyuty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.