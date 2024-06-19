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Имущество МЦПС "Хоргос" вернули государству

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МЦПС "Хоргос"
МЦПС "Хоргос". Фото: facebook.com/mcpskhorgos

По иску прокурора государству возвращено имущество Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" в области Жетісу, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа, проверочными мероприятиями органов прокуратуры установлено, что в 2018 году за 90 млн тенге реализован багажный терминал МЦПС "Хоргос" площадью более 900 кв. м.

В последующем в 2023 году заключен дополнительный договор купли-продажи на временное пользование земельным участком под ним площадью 1,9 га на сумму 500 тыс. тенге.

"Однако правила реализации имущества сторонами не были соблюдены, оценка имущества проведена с грубыми нарушениями утвержденных стандартов.

Более того, отчуждение земельного участка произведено спустя 4 года после реализации здания", - отметили в Генпрокуратуре.

В этой связи для возврата указанных активов в государственную собственность прокуроры обратились в суд.

Вступившим в законную силу решением Специализированного межрайонного экономического суда области Жетісу исковые требования удовлетворены, договоры признаны недействительными.

На официальном сайте центра указывается, что Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" - это комплекс торгового, экономического, инвестиционного сотрудничества, а также развития туризма, состоящий из казахстанской и китайской частей, расположенных на приграничных сопредельных территориях двух государств. Проект реализуется в рамках новой экономической политики "Нурлы жол" и стратегии "Один пояс - один путь".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2120085-imushchestvo-mcps-horgos-vernuli-gosudarstvu/

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