Акимов могут наказать из-за домохозяек в Павлодарской области
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Аким Павлодарской области Асаин Байханов потребовал активизировать работу по подтверждению статуса безработных и домохозяек, а также принять меры по трудоустройству граждан, передает Pavlodarnews.kz.
Вовлечение жителей в систему обязательного социального медицинского страхования обсудили на аппаратном совещании в областном акимате.
По информации руководителя управления координации занятости и социальных программ Альмиры Дисюповой, в регионе активно работают с незастрахованными домохозяйками и безработными.
"По спискам, представленным медицинскими организациями, со статусом "домохозяйки" и "неработающее лицо" по категории "Е" и "Д" числится 8 161 человек. С подтвержденным статусом - 1 266 человек. 154 трудоустроили, 125 зарегистрированы в качестве безработных, активными мерами охвачено 97 человек. Отказались от постановки на учет в качестве безработного и мер содействия занятости 612 человек", - рассказала Альмира Дисюпова.
Основные причины отказа - то, что многие павлодарцы фактически работают неформально и не соглашаются на официальное трудоустройство.
По словам спикера, несмотря на все усилия, результаты работы с домохозяйками и неработающими хуже всего в Баянаульском и Щербактинском районах, а также в Аксу.
Асаин Байханов обратил на это особое внимание. Несмотря на всю сложность выявления таких людей и определения их статуса, работу в районах необходимо усилить. В противном случае акимов указанных административных единиц ждет наказание.
"Поручаю в кратчайшие сроки активизировать работу по данному направлению и принять меры по содействию в трудоустройстве граждан. Необходимо максимально задействовать население на объектах капитальных ремонтов, в полевых работах и так далее. В противном случае акимы понесут ответственность", - подчеркнул Асаин Байханов.
При подворовом обходе специалисты выявили 4322 человека с подтвержденным статусом домохозяйки или безработного. 1957 жителей региона фактически не проживают в области. Продолжается работа по подтверждению статуса 2573 человек.
Напомним, потеряв работу, казахстанцы могут оформить выплаты из Государственного фонда социального страхования. Их можно получать до полугода, а размер выплаты может достигать 45% от потерянного дохода. Сумма и сроки выплат зависят от стажа уплаты социальных отчислений.
Ранее стало известно, что мошенники начали представляться сотрудниками Центра трудовой мобильности и звонить безработным казахстанцам с предложением о получении безвозмездных грантов для развития собственного мини-бизнеса или назначении социальной выплаты по потере работы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2119575-akimov-mogut-nakazat-iz-za-domohozyaek-v-pavlodarskoy-oblasti/