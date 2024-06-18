Акимов могут наказать из-за домохозяек в Павлодарской области

Аким Павлодарской области Асаин Байханов потребовал активизировать работу по подтверждению статуса безработных и домохозяек, а также принять меры по трудоустройству граждан, передает Pavlodarnews.kz.

Вовлечение жителей в систему обязательного социального медицинского страхования обсудили на аппаратном совещании в областном акимате.

По информации руководителя управления координации занятости и социальных программ Альмиры Дисюповой, в регионе активно работают с незастрахованными домохозяйками и безработными.

"По спискам, представленным медицинскими организациями, со статусом "домохозяйки" и "неработающее лицо" по категории "Е" и "Д" числится 8 161 человек. С подтвержденным статусом - 1 266 человек. 154 трудоустроили, 125 зарегистрированы в качестве безработных, активными мерами охвачено 97 человек. Отказались от постановки на учет в качестве безработного и мер содействия занятости 612 человек", - рассказала Альмира Дисюпова.

Основные причины отказа - то, что многие павлодарцы фактически работают неформально и не соглашаются на официальное трудоустройство.

По словам спикера, несмотря на все усилия, результаты работы с домохозяйками и неработающими хуже всего в Баянаульском и Щербактинском районах, а также в Аксу.

Асаин Байханов обратил на это особое внимание. Несмотря на всю сложность выявления таких людей и определения их статуса, работу в районах необходимо усилить. В противном случае акимов указанных административных единиц ждет наказание.

"Поручаю в кратчайшие сроки активизировать работу по данному направлению и принять меры по содействию в трудоустройстве граждан. Необходимо максимально задействовать население на объектах капитальных ремонтов, в полевых работах и так далее. В противном случае акимы понесут ответственность", - подчеркнул Асаин Байханов.

При подворовом обходе специалисты выявили 4322 человека с подтвержденным статусом домохозяйки или безработного. 1957 жителей региона фактически не проживают в области. Продолжается работа по подтверждению статуса 2573 человек.

Напомним, потеряв работу, казахстанцы могут оформить выплаты из Государственного фонда социального страхования. Их можно получать до полугода, а размер выплаты может достигать 45% от потерянного дохода. Сумма и сроки выплат зависят от стажа уплаты социальных отчислений.

Ранее стало известно, что мошенники начали представляться сотрудниками Центра трудовой мобильности и звонить безработным казахстанцам с предложением о получении безвозмездных грантов для развития собственного мини-бизнеса или назначении социальной выплаты по потере работы.