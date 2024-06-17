Необоснованное требование о согласовании цен с акиматом выявили в Павлодаре

В Павлодаре прокуроры разобрались с торговлей. Как выяснилось, для субъектов бизнеса были созданы административные барьеры, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

"Установлено, что в Павлодаре выездные торговые места предпринимателям предоставляются без конкурса, что ограничивает между ними добросовестную конкуренцию", - говорится в сообщении на официальном сайте прокуратуры региона.

Кроме того, отметили в надзорном органе, при предоставлении в доверительное управление торговых павильонов для субъектов бизнеса были созданы административные барьеры.

В частности, в договорах выставлены необоснованные требования о необходимости согласования с акиматом цен, ассортимента и графика работы.

"По акту надзора договоры приведены в соответствие, утвержден порядок предоставления выездной торговли на конкурсной основе", - пояснили в прокуратуре.

Напомним, ранее стало известно, что в Павлодарской области зафиксировано превышение пороговых значений цен на макароны и в 6 районах - на рис. Глава региона Асаин Байханов поручил усилить контроль по соблюдению 15% торговой надбавки и каждую субботу проводить сельхозярмарки.

Также сообщалось, что на прилавках Павлодара стало появляться все больше завозных овощей, а в местном стабфонде социально значимые товары заканчиваются.