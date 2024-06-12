Казахстан сократит добычу нефти

Казахстан планирует сократить добычу нефти из-за того, что в мае РК перевыполнила обязательства в рамках соглашения ОПЕК+, передает NUR.KZ со ссылкой на Минэнерго.

Как сообщается на официальном сайте министерства энергетики Казахстана, согласно оценкам независимых источников, утвержденных соглашением, в мае Казахстан перевыполнил обязательства на 45 тысяч баррелей в сутки.

"Казахстан компенсирует данное перепроизводство и полностью выполнит обязательства в июне, включая дополнительные добровольные сокращения.

Кроме того, Республика Казахстан компенсирует перепроизведенные с начала 2024 года объемы в течение периода компенсации, который продлится до конца сентября 2025 года", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве добавили, что предоставят свой обновленный график компенсаций в секретариат ОПЕК в ближайшие дни.

Напомним, в середине апреля в Минэнерго сообщали, что в марте Казахстан превысил обязательства ОПЕК+ по добыче нефти. В ведомстве заявили, что превышение связано с климатическими условиями и продолжительностью отопительного сезона.

А в начале июня сообщалось, что страны ОПЕК+ продлили нефтяную сделку до третьего квартала 2025 года - сохранились действующие квоты для всех стран, кроме ОАЭ.

Добавим, согласно информации на официальном сайте ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - это постоянная межправительственная организация, созданная на Багдадской конференции 10-14 сентября 1960 года Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Она создавалась в целях контроля квот добычи на нефть.

На сегодня в ОПЕК входят 12 государств: Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла.

С 2016 года действует формат ОПЕК+, когда в обсуждении о сокращении добычи нефти участвуют все страны ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан.