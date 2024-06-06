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Запрет рекламы букмекеров: почему депутаты продвигают "сырой" и опасный закон

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Мужчина делает ставку
Ставки. Иллюстративное фото: scyther5/Getty Images

Накануне мажилис Казахстана принял закон, запрещающий рекламу букмекерских контор и тотализаторов в интернете. Мы собрали несколько важных фактов, которые почему-то проигнорировали депутаты. 

Почему принятие закона не поможет в борьбе с лудоманией

Во-первых, проблема игромании есть во всех странах мира, в которых есть интернет. 99% игроманов во всем мире делают ставки в интернете, а не в физических пунктах. Развитие игромании в мире связано с развитием интернета, а не с разрешением или запретом рекламы или самих игорных компаний. Лудомания растет в мире, наравне с зависимостью от соцсетей, компьютерных игр и порнографии.

Во-вторых, запрет рекламы букмекеров в интернете и запрет на деятельность букмекерских контор никак не коррелирует с уровнем и ростом игромании, но сильно влияет на рост ставок у нелегальных иностранных компаний и утекание денег из страны.

К чему привел запрет на рекламу букмекерских контор в других странах

К примеру, самый большой процент игроманов от населения на сегодня выявлен в Латвии - это порядка 6%. При этом реклама азартных игр полностью запрещена в стране уже более 17 лет. Большую часть рынка занимают нелегальные операторы из других юрисдикций, так как они могут свободно рекламироваться в отличие от компаний, зарегистрированных в самой Латвии.

Самое большое количество игроманов в абсолютных значениях зарегистрировано в Китае, более 60 миллионов человек, что составляет порядка 4% населения страны. В Китае также запрещены как реклама букмекеров, так и их деятельность. Все ставки совершаются на зарубежных нелегальных сайтах.

В США количество игроманов в стране по разным подсчетам составляет от 1,2% до 6% от населения. В США деятельность букмекеров до последнего времени была запрещена, но последние годы в ряде штатов этот вид деятельности начали разрешать.

Исследования компании YieldSec показывают, что только в одном сегменте ставок (студенческая баскетбольная лига) на нелегальные компании пришлось 62% ставок на сумму 4,3 миллиарда долларов. Исследователи YieldSec обнаружили, что по крайней мере 378 зарубежных онлайн-букмекерских контор активно ориентировались на США во время March Madness этого года. Более 650 аффилированных веб-сайтов продвигали нелегальные платформы для ставок на спорт.

Социальные сети также были переполнены рекламой офшорных букмекеров. Исследование CFG показало, что почти 80% видеоконтента "Мартовского безумия", размещенного на X, Facebook, TikTok и Instagram, были связаны с нелегальными операторами.

В Узбекистане деятельность и реклама букмекерских контор запрещена, но как заявляют местные чиновники, каждый год из страны утекает до 1 миллиарда долларов на ставки, сделанные у иностранных компаний.  

Даже такие страны, как США и Китай, не могут эффективно справиться с проблемой игромании, так как это напрямую связано с развитием интернета и всех его преимуществ и недостатков.

Выводы:

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать выводы, что запрет рекламы букмекеров в интернете практически никак не повлияет на уровень игромании в стране, но однозначно будет иметь катастрофические последствия для страны.

  • Так, главное из последствий - это рост рынка нелегальных букмекеров и утекание денег из страны. Пользователи интернета будут видеть только рекламу компаний из других юрисдикций и не будут видеть рекламу легальных. Количество рекламы уменьшится только на местных сайтах, доля которых не более 20%. Пользователи будут видеть только рекламу конкурентов местных букмекеров с новыми акциями, предложениями и розыгрышами. Переток может быть очень быстрым. В Бельгии после запрета рекламы букмекеров количество нелегальных операторов выросло в 4,4 раза (с 500 до 2214) менее чем за полгода.
  • Еще одно негативное последствие принятия закона о запрете рекламы букмекеров - это потеря дохода казахстанских медиа. По предварительным подсчетам, отечественные медиакомпании могут потерять до 30% доходов, многих из них это может привести к серьезному кризису. Так как основная статья расходов у интернет-медиа - это зарплаты сотрудников, то остаться в бизнесе компании смогут, только сократив зарплатный фонд на 30%, то есть уволив часть сотрудников или урезав зарплаты журналистам, или что еще хуже, начать получать зарубежное финансирование для продвижения повестки других государств, или работать на корпоративных медиа-войнах, получая "заказные" статьи.

Напомним, ранее мы писали о том, что в рамках обcуждения запрета рекламы букмекеров в Интернете, возникает вопрос, если казахстанским сайтам запретят рекламировать букмекеров, то будут ли блокировать YouTube и иностранные сайты, на которых будет реклама букмекеров.

Также мы сообщали, что запрет рекламы букмекеров в Интернете навредит казахстанским сайтам.

По мнению экспертов, запрет рекламы букмекеров в Казахстане фактически означает запрет рекламы на казахстанских сайтах, а не в Интернете. Это приведет к тому, что интернет-проекты Казахстана потеряют деньги, а иностранные – получат. При этом уровень лудомании в Казахстане не уменьшится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2113095-zapret-reklamy-bukmekerov-pochemu-deputaty-prodvigayut-syroy-i-opasnyy-zakon/

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